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ВС изложил свою позицию о правопреемстве при рассмотрении корпоративных споров

29 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика
Если спорные правоотношения допускают правопреемство, то суд вправе приостановить производство, а не прекратить Если спорные правоотношения допускают правопреемство, то суд вправе приостановить производство, а не прекратить

Суд вправе приостановить производство по делу в случае замены одной из сторон ее правопреемником. В то же время прекращение производства в случае смерти физического лица — стороны по делу предусмотрено только в случае, если спорные правоотношения не допускают правопреемства.

На это обратил внимание Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда в постановлении от 17 апреля 2018 года по делу №920/1245/16, в котором решался вопрос о возможности приостановления судом производства по делу в корпоративном споре для замены истца, который умер, его правопреемником.

В частности, одним из участников спора было обжаловано определение апелляционного суда о приостановлении производства по делу до осуществления замены истца его правопреемником. Кассационная жалоба мотивирована тем, что суд исходил из ошибочного заключения о возможности правопреемства (наследования) в спорных правоотношениях, поскольку право на участие в обществе и право принимать участие в управлении обществом являются личными неимущественными правами участника, которые не входят в состав наследства, поскольку неразрывно связаны с личностью наследодателя.

Отказывая в удовлетворении кассационной жалобы, ВС обратил внимание, что иск подан с целью защиты корпоративных и имущественных прав истца, которые он считал нарушенными. А из анализа положений статьи 167 ХК Украины усматривается, что корпоративные права — это права лица, доля которого определяется в уставном капитале (имуществе) хозяйственной организации. Указанные права участников хозяйственного общества являются составными, к ним относятся как имущественные (право на долю прибыли, право на оплату стоимости имущества при выходе из общества), так и неимущественные права (право участвовать в управлении делами общества, право выхода из общества и т.п.), определенные законом и учредительными документами.

В то же время положения статьи 147 Гражданского кодекса Украины предусматривают переход к наследнику физического лица — участника общества доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью с учетом требований устава такого общества. А статья 55 Закона Украины «О хозяйственных обществах» предоставляет правопреемникам (наследникам) участника общества преимущественное право на вступление в это общество, а также определяет правовые последствия отказа этих лиц от вступления в общество или отказа общества в принятии в него правопреемника (наследника).

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