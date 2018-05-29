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Еврокомиссия предлагает запретить одноразовую посуду из пластика

29 мая 2018 года Источник:Европейская правда

Европейская комиссия в понедельник, 28 мая 2018 года, представила план мероприятий, направленный на уменьшение использования пластика в Евросоюзе для борьбы с загрязнением морей и океанов. Соответствующие предложения размещены на сайте Еврокомиссии, передает «Европейская правда».

Новые правила касаются 10 одноразовых пластиковых продуктов, которые чаще всего можно встретить среди мусора на пляжах и в морях Европы. Отмечается, что вместе эти предметы составляют 70% от всего объема морского мусора.

Еврокомиссия, в частности, предлагает запретить использование пластика в производстве ушных гигиенических палочек, столовых приборов, одноразовой посуды, соломинок и мешалок для напитков, палочек для надувных шариков. Отмечается, что альтернатива для этих продуктов сегодня легко доступна.

Кроме того, Еврокомиссия хочет обязать государства-члены уменьшить использование пластиковых контейнеров для пищевых продуктов и чашек для напитков. Странам предлагается установить целевые показатели сокращения этих продуктов и ввести ограничения на их продажу.

Производителей в ЕС хотят обязать покрывать расходы на управление отходами, а также принимать меры по повышению осведомленности населения о влиянии на окружающую среду пластиковых пищевых контейнеров, пакетов и оберток, контейнеров для напитков и чашек, табачных продуктов с фильтрами, влажных салфеток, воздушных шариков и легких полиэтиленовых пакетов.

Для некоторых продуктов планируют ввести стандартизированную маркировку по их правильной утилизации.

Государства-члены будут обязаны повышать осведомленность потребителей относительно негативного влияния засорения окружающей среды одноразовыми пластиковыми изделиями, а также о доступных системах повторного использования этих продуктов и вариантах управления отходами.

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