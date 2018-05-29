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Объем требований кредитора, обеспеченных залогом имущества, не зависит от зафиксированной в договоре стоимости этого имущества

29 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Верховный Суд пришел к выводу, что хозяйственные суды при решении вопроса о признании заявленных обеспеченных кредиторских требований и включении их отдельно в реестр должны применять статью 19 Закона Украины «О залоге» и статью 7 Закона Украины «Об ипотеке» и установить на основании надлежащих и допустимых доказательств, какие именно указанные в заявлении кредитора требования обеспечены залогом имущества и размер этих требований независимо от стоимости имущества по обеспечительному договору. Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

Большая Палата Верховного Суда решила отступить от заключения о применении нормы права в подобных правоотношениях, изложенного в ранее принятом постановлении Верховного Суда Украины от 29 марта 2017 года по делу №3-1591гс16 (№918/169/16), где указано, что ответственность имущественного поручителя как ипотекодателя, не являющегося одновременно должником в основном обязательстве, ограничивается договорной стоимостью имущества, переданного в ипотеку.

Свою позицию Большая Палата ВС изложила в решении от 15 мая 2018 года по делу №902/492/17.

Согласно решению, ипотекодержатель (залогодержатель) имеет право удовлетворить все обеспеченные залогом или ипотекой требования к должнику за счет имущественного поручителя в размере стоимости фактической реализации предмета имущественного поручительства, осуществляемой в порядке, предусмотренном законодательством.

Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» не связывает определение требований, обеспеченных залогом (ипотекой), для включения их в реестр требований по договорной стоимости предметов обеспечения. Зато правовое значение имеет размер подтвержденных документально обязательств должника по основному обязательству и стоимость фактической реализации предмета обеспечения, которая на стадии утверждения реестра требований кредиторов по результатам предварительного заседания еще не известна.

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