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Дефицит финансирования в системе БПП станет предметом исследования отдельной рабочей группы

29 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Состоялось заседание Комитета по вопросам правовой помощи с участием директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексея Бонюка. Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Центральной темой заседания стала ситуация с накоплением задолженности за предоставленную правовую помощь в системе бесплатной правовой помощи. Как сообщил председатель комитета Сергей Вилков, в комитет поступают обращения и жалобы адвокатов по поводу этой проблемы, которая возникла по всей стране. Во время заседания были рассмотрены обращения от адвокатов Киева и Львова.

Комитет по вопросам БПП обратится к Совету адвокатов Украины с инициативой создать рабочую группу для исследования этих вопросов, а также рабочую группу для изучения порядка распределения дел в системе БПП.

В свою очередь, директор Кооринационного центра Алексей Бонюк заверил, что проблема донесена до руководства Министерства юстиции Украины и будет решена в ближайшее время. Кроме того, чтобы предотвратить ее возникновение в следующем году, Минюст подаст необходимые предложения к проекту бюджета 2019 года.

Во время комитета была обсуждена концепция наставничества, которое планируется внедрять для адвокатов БПД с целью повышения качества правовой помощи. Сергей Вилков и Алексей Бонюк отметили конструктивный характер сотрудничества между профильным Комитетом НААУ и КЦ, что способствует росту уровня предоставления БПП, профессиональной защите прав и интересов граждан и становлению правового государства.

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