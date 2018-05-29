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Деньги 4 млн клиентов WebMoney оказались заблокированы

29 мая 2018 года Источник:Finclub

Как известно, указом Президента Украины было введено в действие решение СНБО о блокировании платежной системы WebMoney. В компании WebMoney.UA заявили, что власть при отсутствии любых законных оснований политическими решениями блокирует работу системы.

«Конечно, никто среди чиновников не побеспокоился об интересах 4 млн простых украинцев – пользователей системы, деньги которых теперь заблокированы этим безответственным решением», – говорится в заявлении компании.

В компании говорят, что работают над решением проблемы в правовом поле. «Наша цель – защитить свое честное имя и законную позицию в органах правосудия и не только украинского, поскольку мы не исключаем, что на отечественные судебные органы будет осуществляться политическое давление», – сказали в WebMoney.UA.

Электронная платежная система WebMoney внесена в санкционный список, утвержденный Советом национальной безопасности и обороны 2 мая 2018 года. Санкции вводятся сроком на три года.

«Сегодняшние события заставляют нас вспомнить 2013 год, когда решением преступной власти Януковича были заблокированы счета в системе. Очевидно, что с тех пор ничего не изменилось: мы и сейчас наблюдаем, как при отсутствии каких-либо законных оснований, чисто политическим решением, блокируют работу системы», – уверяют в компании.

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