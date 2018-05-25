Сегодня 25 мая 2018 года, 18:01

LHS: «Уголовного преследования за рейдерство в нашей стране нет» — Денис Овчаров

Завершила день Школы уголовной практики LHS лекция Дениса Овчарова, партнера, руководителя практики защиты бизнеса Lavrynovych & Partners Law Firm. Лектор рассказал об уголовных преследованиях за рейдерство.

Денис Овчаров сообщил, что уголовного преследования за рейдерство в нашей стране нет. По словам лектора, механизм уголовного преследования в целом не работает во всех сферах, а является лишь средством давления.

Рассказывая о рейдерских схемах, г-н Овчаров сообщил, что в последние два-три года 90% рейдерских захватов были связаны с регистрационными действиями. Для минимизации этих процессов лектор порекомендовал прибегать к аудиту рисков и структуры компании. «Чем сложнее компания в своей юридической структуре, тем проще ее атаковать», — отметил лектор.

Сегодня большинство рейдерских захватов происходят в аграрной сфере, и причин тому несколько. В частности, одна из них — ценные активы, другая — недостаточная юридическая подкованность и, соответственно, слабая структура компании.

По словам Дениса Овчарова, основной причиной уголовного преследования является отсутствие политической воли привлечения сотрудников правоохранительных органов к ответственности за неисполнение определения следственного судьи. Это в свою очередь приводит к тому, что большинство компаний переходят в публичную плоскость. Тем не менее при выстраивании PR-стратегии в первую очередь необходимо учитывать репутационные риски. Второй аспект в этой сфере — стратегия должна быть направлена на освещение бездействия правоохранительных органов.

Денис Овчаров ознакомил слушателей и с перечнем статей Уголовного кодекса Украины, по которым возможно привлечение к ответственности за рейдерство. В их числе — подделка документов, противоправное завладение имуществом, мошенничество, хулиганство и пр. Но ни по одной из этих статей пока еще не был вынесен ни один приговор в этой сфере. В числе причин сложившейся ситуации г-н Овчаров назвал незаинтересованность бизнеса в доведении этих преступлений до конца. Связано это с тем, что бизнес в первую очередь оценивает сатисфакцию. Одна из важных задач в данном направлении — вернуть контроль над предприятием и возместить понесенный ущерб. А уголовные преследования, как правило, очень затратный процесс, который не приводит к желаемому результату. К тому же в случае выбора стратегии в пользу уголовного преследования юристам придется фактически полностью выполнять работу правоохранительных органов.

Кроме того, лектор представил слушателям примеры государственного рейдерства и рассказал о механизмах защиты от такого явления.

Подводя итоги, Денис Овчаров порекомендовал следить за всеми процессами в этой сфере, поскольку рейдерских схем достаточно много, к тому же они очень динамичны.