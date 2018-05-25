Сегодня 25 мая 2018 года, 18:01

Как GDPR изменит жизнь пользователей интернета? Подборка самых распространенных вопросов

Жалобу против компании за несоблюдение GDPR сможет подать только резидент ЕС

В Европейском Союзе вступил в силу новый нормативно-правовой акт по защите приватности и конфиденциальности данных. Речь идет о General Data Protection Regulation (GDPR, или Регламент). Закон изменяет правила для компаний, которые собирают, хранят или обрабатывают большие объемы информации о жителях ЕС, требуя большей открытости относительно того, какие данные у них есть и с кем они делятся. Об этом идет речь в статье «Что означает GDPR для Facebook, ЕС и вас» на сайте Cnet.

Любая компания с цифровым присутствием в ЕС (которая в настоящее время по-прежнему включает Великобританию) должна будет соблюдать закон или сталкиваться с большими штрафами.

«ЮП» публикует фрагменты данного материалы, которые могут пролить свет на новые правовые возможности и стандарты.

Регламент был принят Европарламентом еще в апреле 2016 года. Когда в марте возник скандал в Cambridge Analytica, защитники конфиденциальности нашли интересный пример, почему интернет-пользователи могут захотеть иметь больше контроля над доступом к своим данным. Организациям был предоставлен двухлетний период для адаптации. 25 мая этот переходный период заканчивается, и соблюдение норм будет обеспечиваться в принудительном порядке.

Что это означает для Facebook?

GDPR несколько раз фигурировал во время показаний Марка Цукерберга перед Конгрессом США в апреле, и это было главным фокусом внимания во вторник, когда члены Европарламента допросили М.Цукерберга в Брюсселе. Должностные лица ЕС заявили, что не удовлетворены ответами СЕО Facebook на вопросы о Регламенте, и он пообещал изложить ответы в письменной форме.

«Я думаю, что Регламент в целом станет очень позитивным шагом для Интернета», — сказал г-н Цукерберг, заявив законодателям США, обсуждая планы Facebook по ужесточению политики в отношении данных, защиты пользователей от дальнейших утечек и более прозрачной информации о том, кто рекламируется на сайте.

Соответствовать правилам должны будут не только об общеизвестные бренды интернета вроде Facebook. Поставщики медицинских услуг, страховщики, банки и любая другая компания, занимающаяся конфиденциальными персональными данными, также будут на крючке.

В чем суть GDPR?

Общее правило защиты данных — это широкий закон, который позволяет жителям ЕС лучше контролировать свои личные данные и разъясняет правила и обязанности для онлайн-сервисов с европейскими пользователями. Он заменяет предыдущий закон ЕС, регулирующий защиту данных, принятый в 1995 году, и вносит существенные изменения в существующие конвенции.

Регулирование расширяет понимание того, что компании должны рассматривать под личными данными, и требует от них тщательно следить за данными, которые они хранят. Если кто-то из ЕС хочет, чтобы компания удаляла свои данные, отправляла копии данных или исправляла ошибку в данных, компании должны выполнять это требование.

Кроме того, жители ЕС теперь могут возражать против того, как компании используют свои данные, заявив, что они не против, если компания хранит данные до тех пор, пока не перестанет использовать информацию для определенной цели.

Более того, закон требует от компаний уведомлять пользователей в течение 72 часов с момента нарушения, касающегося данных. Сегодня крайне мало компаний делают это. Например, во время нарушения, связанного с Equifax, когда имело место раскрытие личной информации миллионов людей в США и других странах, компания потратила недели, останавливая атаку, а затем планировала, как бороться с ущербом, прежде чем информировать общественность.

Как ЕС будет применять GDPR?

Каждое государство — член ЕС будет иметь свой собственный механизм обеспечения соблюдения. В каждой из 28 стран будет одно специально уполномоченное лицо.

Жители могут подавать жалобы компетентному органу в своей стране. Компании, совершающие нарушение закона, столкнутся со штрафами, которые могут быть очень вескими. Максимальный штраф за нарушение Регламента составит 20 миллионов евро или 4% годового глобального дохода компании за год до этого, в зависимости от того, что больше.

Действует ли этот закон только для компаний, базирующихся в Европейском Союзе?

Нет, и именно поэтому это настолько громкая новость международного масштаба. GDPR применяется к любой организации, которая собирает, обрабатывает, управляет или хранит данные европейских граждан. Это включает в себя большинство основных онлайн-сервисов и предприятий, которые собирают, обрабатывают или хранят данные. Таким образом, GDPR по сути устанавливает новый глобальный стандарт защиты данных.

Какие данные защищает Регламент?

Это правило применяется к широкому спектру персональных данных, включая имя человека и ID-номера государственных органов. Оно также защищает информацию, которая может отображать деятельность человека как в интернете, так и в реальном мире. Это включает информацию о местоположении, а также IP-адреса, файлы cookie и другие данные, позволяющие компаниям отслеживать пользователей в интернете.

Как это повлияет на Facebook и другие социальные компании?

Многие крупные онлайн-сервисы и компании в социальных сетях обновляют свои политики конфиденциальности и условия обслуживания для подготовки к новому законодательству. Ответ Facebook тщательно изучат европейские регуляторы, учитывая скандал с Cambridge Analytica, а также прошлые опасения по поводу сбора данных компании.

К ним относятся и действия вроде спорной рекламной кампании фирмы Beacon в 2007 году, которая транслировала активность пользователей на сайтах партнеров. Не стоит забывать, что пользователи возмутились, когда Facebook и его дочерняя Instagram заявили, что владеют данными профиля пользователя и фотографиями. GDPR ясно демонстрирует, что такая деятельность неправомерна.

В своих показаниях во время совместного слушания судебных и коммерческих комитетов Сената 10 апреля 2018 года Марк Цукерберг заявил о своей поддержке «в целом» стандарта наподобие GDPR для пользователей до того, как они предоставят свои данные, но пока такие обязательства на себя он не взял.

Как это повлияет на людей вне ЕС?

Facebook, Microsoft, Twitter, Apple и другие предложили пользователям за пределами Европейского Союза некоторые дополнительные права на свои данные.

Но эти права не имеют за собой силы закона, а это означает, что вы не можете подать жалобу против Microsoft за нарушение GDPR, если вы не являетесь резидентом ЕС. Хотя вы пользуетесь этими правами только до тех пор, пока компания это позволяет, это показывает, что европейские правила изменяют отношение компаний к пользовательским данным.

Другой способ, посредством которого это может повлиять на вас, — препятствование обновлению политики конфиденциальности. Многие компании разработали новую политику конфиденциальности до вступления в силу GDPR.

Может ли ЕС оштрафовать Facebook за вещи, которые он делал в прошлом?

Вероятно, нет. В интервью Bloomberg комиссар ЕС по правовым вопросам Вера Журова заявила, что новые правила GDPR не могут применяться в этом скандале [Cambridge Analytica], потому что нет возможности ретроактивности» (обратного действия).

Как регулирование влияет на взломы и нарушения?

GDPR требует от компаний, которые потеряли контроль над данными о клиентах или которые были взломаны, уведомить пользователей в течение 72 часов. Это одно из правил, которое несет максимальный штраф. Например, если будет установлено, что Facebook не выполнил требования, он может понести ответственность в виде штрафа в размере 1,6 млрд долларов США (в соответствии с его годовым доходом в 2016 году в размере 40 млрд долларов США).

Существуют ли специальные меры защиты для несовершеннолетних?

GDPR требует, чтобы предприятия и организации получали согласие родителей на обработку персональных данных детей в возрасте до 16 лет.