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Стало известно, трансляции каких судебных процессов набрали наибольшее число просмотров

25 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

По результатам мониторинга количества просмотров онлайн-трансляций веб-портала «Судебная власть Украины», проведенного Пресс-центром судебной власти Украины, в 2018 году (по состоянию на 24 мая 2018) определено судебные дела, которые больше всего заинтересовали граждан и собрали наибольшее количество онлайн- просмотров.

С начала 2018 наибольшее количество просмотров собрала трансляция рассмотрения дела Шевченковским районным судом города Киева относительно избрания меры пресечения народному депутату Украины Надежде Савченко. Указанное судебное заседание просмотрели 57 420 граждан.

6 040 просмотров трансляции заседания Центрального районного суда города Николаева собрал рассмотрение судебного дела относительно изменения меры пресечения Алексею Казимировскому, подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 382 Уголовного кодекса Украины (умышленное неисполнение решений суда, вступивших в законную силу, которое причинило существенный вред правам и свободам граждан).

Кроме того, 1677 просмотров собрала онлайн-трансляция заседания Шевченковского районного суда города Киева 15 мая 2018 года о продлении срока содержания под стражей Савченко.

И 1 403 просмотра набрало заседание Киевского апелляционного административного суда по делу по иску Михеила Саакашвили к Управлению Государственной миграционной службы Украины в Киевской области о признании противоправным и отмене решения, обязательстве совершить действия.

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