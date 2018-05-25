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Директор ГБР рассказал, какие проблемы нужно решить, чтобы отобрать 140 руководителей

25 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

От Верховной Рады Украины зависит, успеет ли до сентября Государственное бюро расследований выбрать 140 руководителей подразделений центрального аппарата ГБР. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба во время брифинга, посвященного началу тестирования для следователей ГБР, передает сайт Кабинета Министров Украины.

Роман Труба напомнил, что по закону конкурс на все руководящие должности проводит внешняя комиссия, состоящая из представителей Президента, Верховной Рады и Кабинета Министров Украины. «Мы не согласны с этим принципом, поскольку несем ответственность за работу тех работников, которых нам выберет внешняя комиссия, но мы никак не можем влиять на их выбор. Кроме того, независимо от персонального состава внешней комиссии не должны представители власти выбирать все руководящее звено Бюро: от руководителя сектора до директора Бюро. Сейчас это происходит именно так», — отметил г-н Труба.

Директор ГБР добавил, что конкурсная комиссия уже проводит конкурс на 27 должностей — руководителей управлений и работников управления внутреннего контроля центрального аппарата, а также директоров территориальных органов. «Конкурс на должность директора ГБР и его заместителей длился 1,5 года. Сколько времени внешняя комиссия будет выбирать руководителей управлений Бюро, мы не знаем, но рассчитываем, что это будет быстрее», — добавил Роман Труба.

Директор ГБР обратил внимание, что 17 мая с.г. парламент в первом чтении принял законопроект, который передает полномочия по избранию части руководящего состава центрального аппарата комиссиям Бюро.

«Но это только первое чтение. К тому же с голоса было сделано несколько существенных поправок, о которых мы не знали. Будем настаивать на отмене некоторых поправок и принятии законопроекта во втором чтении и в целом, чтобы мы успели к сентябрю сформировать руководящий состав Бюро», — добавил директор ГБР.

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