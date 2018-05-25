Сегодня 25 мая 2018 года, 16:19

LHS: о судебной практике по уголовным производствам о легализации доходов, полученных преступным путем, рассказал Виталий Циктич

Свою лекцию об актуальной судебной практике по уголовным производствам по статьям 209, 209-1, 258-5 УК Украины Виталий Циктич, заместитель председателя Шевченковского районного суда г.Киева, начал с истории имплементации в украинское законодательство норм, регулирующих вопрос ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем.

Лектор напомнил, что понятие «доходы, полученные преступным путем» содержится в профильном законе. В то же время статья 209 УК Украины раскрывает понятие общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов. В частности, под ним подразумевается деяние, за которое Уголовным кодексом Украины предусмотрено основное наказание в виде лишения свободы или штрафа в размере более 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, или деяние, совершенное за пределами Украины, если оно признается общественно опасным противоправным деянием, предшествующим легализации (отмыванию) доходов, по уголовному закону государства, где оно было совершено, и является преступлением по УК Украины, в результате совершения которого незаконно получены доходы.

Виталий Циктич, анализируя данную норму, привел в качестве примера приговор, вынесенный в феврале с.г. В соответствии с фабулой дела гражданин Украины вошел в сговор с гражданином РФ, который сбывал наркотические средства за электронные деньги. В последующем эти деньги переводились в Украину для обмена на биткоины. Именно за эти действия, то есть легализацию доходов, полученных преступным путем, и был осужден гр-н Украины. Лектор подчеркнул, что при рассмотрении дел в судебном порядке важное значение имеет вид совокупности преступлений: идеальная или реальная совокупность. В контексте этой статьи будет применена реальная совокупность, и соответственно, приговор будет вынесен именно по совокупности преступлений.

Следующий аспект, на который обратил внимание г-н Циктич, — подсудность, которая зависит от преступления. Если преступление является тяжким, то и ответственность за него предусмотрена более строгая.

Как отметил судья, не следует путать с этой категорией преступления, предусмотренные статьей 198 «Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем» и статьей 306 «Использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ либо ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств».