Сегодня 25 мая 2018 года, 14:36

«Каждое уголовное дело — это спектакль, поставленный двумя режиссерами: прокурором и адвокатом» — Ярослав Зейкан, партнер ЮК EQUITY

Ярослав Зейкан, партнер ЮК EQUITY, провел для слушателей Школы уголовной практики Legal High School мастер-класс, касающийся одного из важнейших вопросов адвокатской техники — сопровождения прямого и перекрестного допроса.

Сначала лектор сделал экскурс в историю, предоставил перечень полезной литературой, которая может помочь представителям юридической профессии постичь все тонкости процедуры судебного допроса, и отметил, что для успешного выступления в судебном заседании надо приобретать навыки и опыт. Если говорить о законодательстве, регулирующем данный вопрос, то это статьи 85–87, 89, 95–96 и 351–352 УПК Украины. Ярослав Зейкан пояснил, что есть три вида допроса: прямой (прокурор допрашивает свидетеля обвинения, а адвокат — свидетеля защиты), перекрестный (свидетеля обвинения допрашивает адвокат, а свидетеля защиты — прокурор) и шахматный (одновременный допрос двух или более уже ранее допрошенных свидетелей).

Ярослав Павлович поделился секретами подготовки к предстоящему допросу. Он считает, что сначала надо проанализировать дело, изучить все, что возможно, а также проявить определенную инициативу и опросить потенциальных свидетелей. Эти опросы не являются доказательствами по делу, но могут дать вам материал для подготовки к будущему допросу. Каждый адвокат выбирает методику анализа дела самостоятельно. Часто используются принцип спорных фактов и принцип полезных и вредных фактов, с помощью которых адвокат может определить свою правовую позицию и построить стратегию защиты. Также стоит поговорить со свидетелем, подготовить его к допросу, даже объяснить, как он должен выглядеть и вести себя на судебном заседании. Таким образом, адвокат получает дополнительные гарантии, что этот свидетель за несколько минут в судебном процессе скажет все главное и необходимое для стороны защиты.

Лектор рассказал о нескольких методах допроса, которые часто используются представителями стороны обвинения и могут быть полезны для всех. В первую очередь это прием «все знаю», при котором еще перед допросом свидетелю показывают, что стороне допроса уже известны все детали дела. Второй метод — прием блефа, который Ярослав Павлович объяснил на следующем примере: чтобы получить доказательства противоправного поведения директора завода, правоохранительные органы арестовали его жену (якобы за совершенное ею нарушение), показали ей записку как доказательство наличия у ее мужа любовницы, и, соответственно, женщина, находясь в состоянии эмоционального потрясения, рассказала все. Среди других интересных приемов, которые стоит использовать, «метод детализации» и «метод петли», при котором каждый последующий вопрос к свидетелю начинается с его предыдущего ответа.

Ярослав Зейкан приводил интересные примеры реальных дел, а также рассказал об уникальном американском адвокате Джерри Спенсе, который в течение 40 лет не проиграл ни одного дела благодаря своим методам подготовки свидетелей к допросу. Именно его заслугой было выигранное дело по иску Министерства юстиции США к жене умершего филиппинского диктатора на 4 млрд долларов, которые, по мнению правительства США, Филиппины незаконно отвоевали у Америки.

Также лектор подчеркивает: современные студенты изучают устаревшую доктрину, согласно которой в судах устанавливается объективная истина, однако это неправильное утверждение, ведь суды устанавливают только доказанность или недоказанность вины.

Детальнее об особенностях проведения перекрестного допроса слушатели LHS смогут узнать на следующей лекции Ярослава Зейкана.