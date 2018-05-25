Сегодня 25 мая 2018 года, 14:36

Как квалифицируют доведение до банкротства, пояснил партнер АО Ario Евгений Грушовец

Об особенностях квалификации доведения до банкротства слушателям Школы уголовной практики Legal High School рассказал партнер АО Ario Евгений Грушовец.

Банкротством по законодательству является признанная хозяйственным судом неспособность должника восстановить свою платежеспособность с помощью процедур санации и мирового соглашения и погасить денежные требования кредиторов посредством применения ликвидационной процедуры. Среди видов такого явления лектор выделяет реальное, техническое, умышленное и фиктивное банкротство. Инициаторами дела о банкротстве могут выступить должник, обратившийся в суд по собственной инициативе в случае наступления финансовой несостоятельности или угрозы ее возникновения, или кредитор.

Статья 219 УК Украины предусматривает ответственность за доведение до банкротства, то есть за совершение действий, которые привели к банкротству. Банкротство считается причинившим существенный материальный ущерб, если этот ущерб в 500 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, то есть от 440 500 грн. Но вопрос о том, является ли такой размер ущерба действительно большим, достаточно спорный, ведь иногда такую сумму может составлять денежный оборот (или доход) компании только за один день.

Что касается особенностей уголовных производств по делам о банкротстве, то Евгений Грушовец отметил, что ранее нарушения, предусмотренные статьей 219 УК Украины, расследовались органами ГФС, однако сегодня такие преступления расследуются любым правоохранительным органом. Квалификация уголовных преступлений по статье 219 УК Украины часто осуществляется по совокупности различных преступлений (статьи 205, 212, 191, 364, 364-1, 356 УК Украины и т.д.), а с 2015 года по 2017 год суды не вынесли ни одного приговора по делам, касающимся банкротства.

Доведение до банкротства может иметь разные цели: сокрытие другого преступления, например хищения бюджетных средств и финансовых мошенничеств, уклонение от налогообложения, реструктуризация долгов путем списания средств на фиктивную санацию, уничтожение задолженности перед кредиторами или даже желание устранить конкурента или захватить контроль над его предприятием или активами.

Инициирование дела о доведении до банкротства начинается с заявления о совершении уголовного преступления, следствием которого является внесение сведений в ЕРДР не позднее 24 часов и предоставление заявителю выписки из ЕРДР. Затем решается вопрос подследственности и начинается досудебное расследование следователем того органа досудебного расследования, под юрисдикцией которого находится место совершения уголовного преступления.

Лектор рассказал, что в делах, касающихся банкротства, достаточно часто принимаются меры обеспечения уголовного производства, такие как арест имущества, временный доступ к вещам и документам, временное изъятие имущества, или меры предосторожности.

Однако иногда даже в их применении бывают неточности и нарушения. Так, Евгений Грушовец привел в пример решение Соломенского районного суда г.Киева, вынесенное в 2016 году, о наложении ареста на имущество, которое на самом деле принадлежало не ответчику, а другому лицу. Этот случай доказывает, что на практике возникают ситуации, когда следователи могут подавать ходатайство о наложении ареста на имущество без необходимого документального подтверждения пребывания такого имущества в собственности того или иного лица.

А что касается относительно мер предосторожности, то необходимым для их применения является наличие обоснованного подозрения в совершении лицом уголовного преступления. В числе таких мер — содержание под стражей, домашний арест или личное обязательство. Так, уже в январе 2018 года следственный судья Печерского районного суда г.Киева постановил применить к подозреваемому в совершении уголовных преступлений по статье 219 и части 5 статьи 191 УК Украины меру пресечения в виде личного обязательства.