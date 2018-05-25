Сегодня 25 мая 2018 года, 16:19

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 17% годовых

Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17,0% годовых. Монетарные условия пока достаточно жесткие, чтобы обеспечить снижение инфляции до целевых показателей в среднесрочной перспективе. Об этом сообщается на сайте НБУ.

В апреле-мая 2018 года инфляция, как и ожидал Национальный банк, продолжала снижаться.

Так, в прошлом месяце, по данным Госстата, общая инфляция замедлилась — до 13,1% в годовом измерении. Отклонение этого показателя от последнего прогноза Национального банка было незначительным, вызванным наиболее волатильными компонентами и, вероятно, будет нивелировано в последующие месяцы. По предварительным оценкам Национального банка, в мае инфляция существенно снизится, отражая как статистические эффекты базы сравнения, так и значительное удешевление продуктов питания.

Проведение Национальным банком жесткой монетарной политики продолжало сдерживать фундаментальный инфляционное давление. Об этом свидетельствует показатель базовой инфляции — он в апреле остался неизменным на уровне 9,4% в годовом измерении и соответствовал прогнозу Национального банка.

Наиболее ощутимым влияние монетарной политики стало на обменном курсе гривны, способствуя его укреплению с января текущего года. Также наблюдается некоторое улучшение инфляционных ожиданий.

Потребительская инфляция продолжит постепенно снижаться в соответствии с прогнозом Национального банка, обнародованным в инфляционном отчете за апрель 2018 года. Она составит 8,9% на конец текущего года и вернется в целевой диапазон в середине 2019 года. Этому будут и впредь способствовать монетарные условия, которые сегодня уже достаточно жесткие.

Вместе с тем такой прогноз останется актуальным лишь при условии реализации его ключевого предположения — дальнейшего продвижения в осуществлении структурных реформ, в частности, в рамках программы расширенного финансирования МВФ.

Правление Национального банка считает, что при реализации предположений базового сценария текущие монетарные условия достаточно жесткие, чтобы снизить инфляцию в среднесрочной перспективе. Соответственно, было принято решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17,0%.

В то же время в случае усиления рисков для снижения инфляции и макрофинансовой стабильности, в том числе из-за отсутствия прогресса в проведении структурных реформ и доступа к соответствующему официальному финансированию, Национальный банк может повысить учетную ставку до уровня, необходимого для возвращения инфляции согласно установленным среднесрочным целям.

Сохранение учетной ставки на уровне 17,0% утверждено решением правления Национального банка Украины от 24 мая 2018 №287-рш «О размере учетной ставки».

Следующее заседание правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики состоится 12 июля 2018 года в соответствии с утвержденным и обнародованным графиком.