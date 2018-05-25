АМКУ оштрафовал ПАО «Укртрансгаз» на 1,652 млн грн за непредоставление информации

Антимонопольный комитет Украины рассмотрел два дела о нарушении ПАО «Укртрансгаз» законодательства о защите экономической конкуренции в виде непредоставления информации по требованиям государственного уполномоченного Комитета в установленные им сроки.
Непредоставление ПАО «Укртрансгаз» запрашиваемой информации в установленные государственным уполномоченным Комитета сроки препятствовало Комитету выполнять возложенные задачи в соответствии с законодательством.
За указанные нарушения на ПАО «Укртрансгаз» наложен штраф в размере 1,652 млн грн, сообщает сайт АМКУ.
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