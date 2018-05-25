Сегодня 25 мая 2018 года, 18:01

Крупнейшая компенсация по патентным спорам в этом году присуждена Apple в споре с Samsung

Суд в Калифорнии, США, присудил компании Apple 539 млн долларов США. Деньги ей заплатит Samsung за нарушение запатентованных технологий, передает Pravo.ru.

Дело рассматривала коллегия присяжных заседателей. Они признали, что Samsung украла у Apple несколько дизайнерских идей. В частности, закругленные углы смартфонов, ободок по периметру сенсорного экрана и расположение ярлыков приложения на экране. В итоге южнокорейскую компанию обязали заплатить противнику 539 млн долларов США.

Защитник интересов Samsung Джон Квинн с вердиктом не согласился и уже объявил, что компания будет его обжаловать, сообщает Bloomberg.

В Apple заявили, что в этом споре дело для них было совсем не в деньгах. «Мы глубоко убеждены в ценности дизайна, и наши команды неустанно работают над созданием инновационных продуктов, которые радуют наших клиентов», — отметили в компании.

Присуждение Apple 539 млн долларов США — третья по величине судебная компенсация в этом году и крупнейшая — по патентным спорам.

В первом квартале 2018 года Apple занимала 16% рынка смартфонов, а Samsung — 23%.