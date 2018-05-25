Сегодня 25 мая 2018 года, 16:19

Госисполнители штрафуют родителей за неисполнение судебных решений об установлении порядка общения с детьми

Сегодня в производстве органов Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины находится 129 исполнительных документов по исполнению решений о порядке общения с ребенком родителя, проживающего отдельно.

Уже вынесены 36 постановлений о наложении штрафа, что составляет 28% от всех производств этой категории, и в дальнейшем этот показатель будет расти, поскольку отработка таких производств, как и производств по взысканию алиментов, имеет важное социальное значение. Об этом заявила замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, передает сайт Минюста.

«Параллельно с взысканием алиментов с недобросовестных должников государственные исполнители Минюста занимаются и делами, касающимися выполнения установленного судом порядка общения отца или матери, которые проживают отдельно, с их детьми», — отметила Светлана Глущенко.

Если тот из родителей, с кем проживает ребенок, препятствует отцу или матери, кто проживает отдельно, в общении с ребенком и в его воспитании, в частности, если он уклоняется от исполнения соответствующего решения суда или органа опеки и попечительства, другой родитель имеет право обратиться в суд с иском об устранении этих препятствий. Суд определяет способы участия одного из родителей в воспитании ребенка (периодические или систематические свидания, возможность общего отдыха, посещение ребенком места его проживания и т.п.), место и время их общения.

«В случае неисполнения решения тем из родителей, кто проживает с ребенком, государственный исполнитель обязан вынести постановление о наложении штрафа, а в случае повторного неисполнения — обращаться в правоохранительные органы с сообщением о совершении уголовного преступления», — подчеркнула замминистра.

«Подчеркиваю: все данного типа производства нами отрабатываются, и те родители, которые не исполняют решения об участии другого родителя в воспитании ребенка, будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке. Интересы ребенка — самый высокий приоритет в нашей работе, и здесь не может быть никаких преференций по признаку пола», — отметила Светлана Глущенко.