Сегодня 25 мая 2018 года, 14:36

Подвергшийся нападению одесский активист С.Стерненко обвиняется в умышленном убийстве

Ночной инцидент на Фонтанской дороге в Одессе, где бывший лидер одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко убил мужчину, напавшего на него, расследуют как покушение на убийство и умышленное убийство. Об этом сообщает издание «Думская» со ссылкой на пресс-службу полиции, передает «УП».

Производство открыто по части 1 статьи 122, части 1 статьи 15 и части 1 статьи 115 УК Украины — «умышленное средней тяжести телесное повреждение», «покушение на убийство» и «умышленное убийство».

Отмечается, что квалификация «умышленное убийство» может быть изменена путем применения статьи 36 УК о необходимой обороне.

По данным источников «Думской», уже установлено, что оба мужчины, которые напали на С.Стерненка, были без оружия. Рана активисту нанесена его же собственным ножом.

Полиция задержала второго участника ночных событий. Это одессит 1988 года рождения. Он тоже ранен. На теле погибшего обнаружена татуировка с номером одной из частей десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как сообщалось ранее, мужчины были вооружены холодным оружием. Сергей Стерненко заявил, что во время столкновения получил ножевое ранение в руку. Один из нападавших убежал, другой — получил от Сергея Стерненко смертельный удар ножом в живот.