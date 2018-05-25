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Ипотека прекращается в случае пропуска кредитором установленных ГК сроков предъявления требований к наследникам

25 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Большая Палата Верховного Суда отошла от правовой позиции Верховного Суда Украины, изложенной в постановлении от 17 февраля 2016 года по делу №6-31цс16, согласно которой правила статьи 1281 ГК Украины регулируют лишь порядок предъявления кредитором наследодателя требований к наследникам относительно исполнения обязательств наследодателя перед кредитором, а не порядок обращения взыскания на предмет ипотеки. А срок, в пределах которого ипотекодержатель может обратиться с требованием об обращении взыскания на предмет ипотеки, регулируется общими положениями об исковой давности.

По мнению судей Большой Палаты ВС, такой вывод неправильный, поскольку понятие «срок предъявления кредитором наследодателя требований к наследникам» не тождественно понятию «исковая давность». В частности, часть 4 статьи 1281 ГК Украины устанавливает как следствие пропуска кредитором наследодателя сроков предъявления требований к наследникам лишение права требования кредитора, не предъявившего требований к наследникам, принявшим наследство, в сроки, установленные частями 2 и 3 этой статьи, тогда как в соответствии с частью 4 статьи 267 ГК Украины истечение исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, служит основанием для отказа в удовлетворении иска.

В постановлении от 17 апреля 2017 года, принятом по делу №522/407/15-ц, Большая Палата ВС сформировала новую правовую позицию, согласно которой истечение установленных статьей 1281 ГК Украины сроков предъявления кредитором требований к наследникам влечет за собой лишение кредитора права требования по основному и дополнительному обязательствам, а также прекращение таких обязательств.

Более подробно с аргументацией Верховного Суда можно ознакомиться в статье «Роль утраты» в газете «Юридическая практика» №21/1065 от 22 мая 2018 года.

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