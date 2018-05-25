Сегодня 25 мая 2018 года, 11:11

Ассоциация адвокатов Украины и «Юридическая практика» подписали меморандум о сотрудничестве

«Юридическая практика» стала Генеральным медиапартнером Ассоциации адвокатов Украины. Меморандум о сотрудничестве был подписан 24 мая с.г. во время заседания правления ААУ.

Ольга Дмитриева, председатель Наблюдательного совета ААУ, управляющий партнер АО «Дмитриева и Партнеры», отметила, что для Ассоциации адвокатов Украины ближайшие несколько лет будут периодом серьезного роста и развития. Уже введена адвокатская монополия на судебное представительство, нас ждет новый закон об адвокатуре, адвокатский корпус будет увеличиваться. «Без общественной организации не функционирует сегодня ни одна европейская модель адвокатуры — везде наряду с «обязательными» органами действуют общественные объединения, должен быть общественный контроль за любой саморегулируемой организацией», — сказала г-жа Дмитриева.

«В Украине адвокатуру сейчас по сути представляют две активные организации — Национальная ассоциация адвокатов Украины с ее обязательным членством и ВОО «Ассоциация адвокатов Украины». Увеличение количества адвокатов создает для нас перспективы роста, но в современном мире невозможно активно развиваться без привлечения маркетинговых инструментов. Не сотрудничая с лидером профессионального юридического медиапространства, которым, безусловно, является «Юридическая практика», мы, наверное, не сможем двигаться в заданном темпе. В частности, ААУ интересует региональное развитие, и «Юридическая практика» — одна из лучших площадок для выхода в регионы. Мы должны поддерживать друг друга и расти вместе, мы имеем возможность выстроить взаимоотношения таким образом, чтобы не конкурировать, но дополнять и усиливать друг друга», — подчеркнула Ольга Дмитриевна.

«Адвокатский корпус ждут перемены и количественный рост. Для «Юридической практики» адвокаты всегда были одной из основных целевых аудиторий. Сотрудничество с ААУ — это логичный шаг навстречу потребителям наших продуктов. Ассоциация имеет огромный потенциал консолидации профессионального сообщества, а мы со своей стороны способы обеспечить медиаподдержку и освещение их работы», — прокомментировал шеф-редактор газеты «Юридическая практика» Рустам Колесник.