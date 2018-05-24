Сегодня 24 мая 2018 года, 19:49

LHS: слушатели узнали об особенностях рассмотрения уголовных производств по уклонению от уплаты налогов от судьи Соломенского райсуда Киева Марии Зелинской

Мария Зелинская, судья Соломенского районного суда г.Киева рассказала слушателям Школы уголовной практики Legal High School о судебных реалиях уголовных производств по уклонению от уплаты налогов.

Лектор привела статистические данные по уголовным производствам по статье 212 Уголовного кодекса Украины и отметила, что в 2017 году было зарегистрировано 838 уголовных производств по данной статье, около 130 — закрыты органами досудебного расследования, то есть более чем в 10% случаев органы досудебного расследования установили отсутствие состава уголовного преступления. В том же году судом было вынесено 54 приговора по таким делам, 25 — на основании соглашения о признании виновности лицом. Также в 2017 году вынесен один оправдательный приговор по делу, которое касалось директора международной компании, работающей на территории Украины (лицо было оправдано в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления).

Что касается статистики Соломенского районного суда г.Киева, то в 2018 году по соответствующей статье в суд поступили уже 11 уголовных производств в отношении 23 лиц. Пять производств уже закрыты на основании части 4 статьи 212 УК Украины и еще шесть производств в отношении 18 человек еще не рассмотрены.

Что касается штрафных санкций по приговору суда, то сегодня их максимальный размер составляет 425 000 грн, что, по мнению Марии Зелинской, не является достаточной мерой наказания с точки зрения поступлений в государственный бюджет Украины.

Важными лектор считает положения постановления Пленума Верховного Суда Украины №15 от 8 октября 2004 года «О некоторых вопросах применения законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей». Именно это постановление вносит понимание всех деталей преступления, предусмотренного статьей 212 УК Украины. Так, к ответственности по данной статье можно привлечь лицо только тогда, когда его действия, связанное с неуплатой налогов, были совершены умышленно. То есть нарушением является не сам факт неуплаты налогов, а именно умышленное уклонение от уплаты, без учета мотива совершения такого деяния. Доказательство этого факта возложено на органы предварительного расследования. Главной задачей суда является установление именно намерения лица уклониться от уплаты налогов. Среди способов совершения такого правонарушения — непредоставление документов, связанных с уплатой налогов и сборов, занижение сумм налогов, сокрытие факта потери оснований для получения льгот по налогообложению, предоставление ложных сведений или документов, удостоверяющих право лица на налоговый кредит или налоговую льготу.

Мария Зелинская рассказала о способах освобождения от уголовной ответственности за указанное правонарушение (на общих основаниях и на основании части 4 статьи 212 УК Украины), а также о практике применения законодательства в случае возникновения коллизий указанной статьи и других положений Особой части Уголовного кодекса.