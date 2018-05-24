Сегодня 24 мая 2018 года, 19:49

Как вести себя при работе со следствием на стадии предварительного расследования по делам об уклонении от налогообложения и фиктивном предпринимательстве, рассказал Денис Пономаренко

Секретами собственных стратегии и тактик защиты в работе со следствием на стадии предварительного расследования по делам об уклонении от налогообложения и фиктивном предпринимательстве со слушателями Школы уголовной практики по ссылке" target="_blank" title="">Legal High School поделился Денис Пономаренко, партнер АО Barristers.

Если говорить о делах по статьям 205 и 212 Уголовного кодекса Украины, то на стадии досудебного расследования лектор советует обращать внимание на вопросы подследственности. По законодательству, такие преступления расследуются следственным органом, осуществляющим контроль за соблюдением уголовного законодательства. Но конкретного ответа закона на вопрос, какие это органы, нет. Реально таким органом является налоговая полиция, однако раздел о ней был исключен из Налогового кодекса Украины. Несмотря на это, орган существует (даже с позиции Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины). Этот проблемный вопрос возник еще два года назад, однако до сих пор не имеет решения.

УПК Украины (в частности, статья 216) категорично разделяет подследственность правоохранительных органов. Однако статья 36 этого Кодекса, регламентируя порядок замены подследственности, отмечает, что прокурор не имеет полномочий изменять подследственность в рамках различных органов, а только в рамках одного органа и только в случае ненадлежащего проведения им досудебного расследования. Во всех остальных случаях такое изменение подследственности считается незаконным. Именно на эти статьи и советует опираться лектор при разработке тактики защиты клиента. К этому списку добавляет также статью 94 УПК Украины о признании доказательств недопустимыми.

По словам Дениса Пономаренко, очень часто адвокаты решают применять тактику «ничего не делать», то есть ждать вызова в суд на допрос и т.д., а в случае их отсутствия — вообще не появляться. Но лектор уверен, что в большинстве случаев такая тактика является неправильной. Ведь на стадии досудебного расследования активными должны быть как сторона обвинения, так и сторона защиты. Защитник должен четко видеть цель, которой он хочет достичь в конкретном деле. Активные действия защиты могут быть осуществлены с помощью адвокатских запросов, жалоб, апелляций и т.п. Эти же средства могут помочь при выборе тактики, которая заключается в обращении в свою пользу того факта, что у следователя заканчиваются сроки.

Среди других стратегических ходов, описанных лектором, — обжалования проверок, ревизий или актов контролирующих налоговых органов, а также метод так называемой имитации игры. Последний заключается в подготовке клиента к допросу следователя путем имитации такого допроса. Тогда клиент абсолютно точно понимает, что это, как себя вести и как он себя будет чувствовать при проведении настоящего допроса. Адвокату же Денис Пономаренко советует быть максимально жестким, что позволит прежде всего выявить слабые места клиента, над которыми потом придется потрудиться.