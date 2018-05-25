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ГФС: рассрочка НДС не предоставляется при ввозе оборудования из страны-агрессора

Для получения рассрочки налога на добавленную стоимость при ввозе на таможенную территорию оборудования для собственного производства необходимо обратиться в таможню с заявлением о предоставлении рассрочки и подать необходимые документы. Предприятия должны соответствовать определенным критериям. Так, в частности, рассрочка не предоставляется, если оборудование ввозится или имеет происхождение из страны-агрессора или страны-оккупанта. Об этом в эфире «5 канала» рассказала заместитель директора Департамента администрирования таможенных платежей - начальник управления Государственной фискальной службы Татьяна Зубко, передает сайт ГФС.

По ее словам, таможня при получении заявления от плательщика осуществляет проверку предоставленного пакета документов, в том числе проверку наличия производственных мощностей, складов для изготовленной продукции.

«Обязательно проверяется состояние предприятия. Предприятие предоставляет бизнес-план, бизнес-проект или другие документы, подтверждающие технологические возможности, экономические расчеты с ожидаемыми результатами деятельности. Кроме того, предприятие не должно иметь задолженности по уплате платежей перед контролирующими органами», — отметила Татьяна Зубко.

По результатам рассмотрения заявления и документов принимается решение о предоставлении рассрочки НДС, после чего плательщик приходит в таможню для осуществления таможенного оформления, подает таможенную декларацию, платит первый платеж и обеспечивает обеспечения уплаты остатка суммы НДС.

Основаниями для отказа в получении рассрочки могут быть непредоставление необходимых документов, ошибки при расчете сумм НДС, несоблюдение обязательных требований, определенных Порядком о предоставлении рассрочки.

Татьяна Зубко также отметила: если сумма, заявленная для рассрочки НДС, не превышает одного миллиона гривен, то решение о рассрочке принимается таможней в течение 10 дней со дня получения заявления. Если же указанная сумма превышает 1 млн грн, тогда решение принимается по согласованию с председателем ГФС в течение 25 рабочих дней.

ГФС уже приняла 14 решений о предоставлении рассрочек по уплате НДС при ввозе оборудования для собственного производства украинским предприятиям, которые работают в области строительства, сельского хозяйства, легкой промышленности и медицины.

Общая сумма рассрочки НДС при ввозе собственного оборудования в валютах контрактов — 1324,7 тыс. евро и 643,8 тыс. долларов США.

Наибольшая сумма рассрочки предоставлена Хмельницкой таможней ГФС — 1074,3 тыс. евро и Киевской таможней ГФС — 415,9 тыс. долларов США (в валюте контракта).