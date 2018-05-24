Сегодня 24 мая 2018 года, 19:49

Показатель успешности бизнеса — частота проведения обысков, уверен спикер LHS Андрей Чехонадский

О тактике защиты в налоговых преступлениях и взаимосвязи уголовного дела и обжалования решения налогового органа слушателям Школы уголовной практики Legal High School рассказал Андрей Чехонадский, руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп», адвокат.

По словам лектора, все, что касается Украины и органов расследования налоговых преступлений, связано в первую очередь с менталитетом представителей крупного и среднего бизнеса. Менеджмент украинских предприятий имеет свои (в основном ложные) представления о том, что такое расследование за якобы совершенное уголовное преступление в сфере налогов и как вести себя при его проведении.

Так, общепринятым, но ошибочным является мнение, что все требования контролирующих и правоохранительных органов необходимо выполнять, и только после выполнения оспаривать с помощью адвоката. Часть 1 статьи 303 Уголовного процессуального кодекса Украины предусматривает исключительный перечень действий, бездействий и решений органов досудебного расследования, которые можно обжаловать. Любые другие бездействия, действия и решения следователя или прокурора подлежат обжалованию только в рамках подготовительного производства, до которого, как правило, дело не доходит.

Лектор подчеркнул: если не пользоваться должным образом и в надлежащей полноте своими правами еще на начальном этапе инициирования контролирующим органом плановой или внеплановой документальной проверки, то представители налогоплательщика сталкиваются с проблемами, с которыми сразу же надо начинать борьбу. Ведь следователь или прокурор получают много преимуществ. К примеру, зарегистрировав в Едином реестре досудебных расследований сведения об уголовном преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса (УК) Украины (тяжкое преступление), сторона обвинения уже получает право подавать ходатайство о проведении негласных следственных (розыскных) действий, чем приобретает для себя дополнительную возможность получения доказательств. При этом уже появляются меры обеспечения уголовного производства, в том числе аресты имущества и тому подобное.

Андрей Чехонадский пояснил, что помешать внесению данных в ЕРДР невозможно. Классическая ситуация для уголовных дел по статье 212 УК Украины выглядит так: проводится проверка, по результатам которой составляется акт и выдается НУР, после его выдачи (иногда и до) данные направляются в налоговую милицию, сотрудники которой оперативно вносят данные в ЕРДР. Тогда назначается группа прокуроров и следственная группа для расследования преступления. Избежать (усложнить) этого возможно, если не будет акта проверки.

Лектор советует пользоваться возможностью максимального непредъявления документов работникам контролирующих органов и использования права плательщика не допускать работников контролирующих органов к проведению всевозможных контрольно-проверочных мероприятий при наличии необходимых для этого оснований.

По мнению докладчика, в большинстве случаев среди первых мер обеспечения уголовного производства, применяемых органом досудебного расследования, — получение временного доступа к вещам и документам. Секрет защиты при этом заключается в том, что в определении следственного судьи о разрешении временного доступа к вещам и документам в основном указан конкретный следователь, которому такой доступ предоставляется. Но в 80% случаев это определение приносят работники оперативного подразделения. Соответственно, налогоплательщики имеют полное право не принимать от последних такое решение.

Андрей Чехонадский считает, что важным при защите от контролирующих органов является местонахождение плательщика, а также отмечает, что проблемы вашего контрагента являются вашими проблемами также. А вот в отношении компаний, которые считают, что они ничего не нарушали и готовы сразу же допустить контролирующие органы к проведению любых мероприятий, лектор отметил: «Вопрос того, платит ли компания все налоги, решает не сама компания, а работники контролирующего органа. И обычно они решают, что компания не платит».