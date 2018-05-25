Сегодня 25 мая 2018 года, 11:11

Омбудсмен усилит региональное присутствие из-за «низкой правовой культуры»

Для реализации задач оказания помощи людям в каждой без исключения области будет создано региональное представительство омбудсмена, объединенное по секторальному принципу: «Север-Юг-Запад-Восток-Центр». Кроме того, будет создано представительство Уполномоченного в Донецкой и Луганской областях, а также в АР Крым с расположением офиса в г.Херсоне. Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека во время встречи со специальным представителем Генерального секретаря Совета Европы Режи Брийа.

«Низкая правовая культура населения заставляет меня значительно усилить региональное присутствие Уполномоченного», — отмечает г-жа Денисова.

Уполномоченный и представители Совета Европы обсудили вопросы взаимодействия в реализации национального превентивного механизма против пыток. В этой связи Людмила Денисова сообщила международным партнерам о том, что вскоре будет подписан меморандум о сотрудничестве с Министерством юстиции Украины, чтобы эффективно и по масштабам, и по содержанию выполнять факультативный протокол к Конвенции против пыток.

Во время встречи речь шла о дальнейшем сотрудничестве в решении проблем внутренне перемещенных лиц, в частности, о новом проекте «Внутреннее перемещение в Украине: разработка решений в соответствии со стандартами Совета Европы».

В рамках выполнения Плана действий Совета Европы для Украины Людмила Денисова и представители Совета Европы обсудили вопросы противодействия дискриминации, а также защиты персональных данных. Прежде всего, это привлечение сотрудников Секретариата Уполномоченного к участию в тренингах и учениях в рамках проекта, направленного на борьбу с киберпреступностью.