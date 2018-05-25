Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 25 мая 2018 года, 11:11

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Омбудсмен усилит региональное присутствие из-за «низкой правовой культуры»

25 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Для реализации задач оказания помощи людям в каждой без исключения области будет создано региональное представительство омбудсмена, объединенное по секторальному принципу: «Север-Юг-Запад-Восток-Центр». Кроме того, будет создано представительство Уполномоченного в Донецкой и Луганской областях, а также в АР Крым с расположением офиса в г.Херсоне. Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека во время встречи со специальным представителем Генерального секретаря Совета Европы Режи Брийа.

«Низкая правовая культура населения заставляет меня значительно усилить региональное присутствие Уполномоченного», — отмечает г-жа Денисова.

Уполномоченный и представители Совета Европы обсудили вопросы взаимодействия в реализации национального превентивного механизма против пыток. В этой связи Людмила Денисова сообщила международным партнерам о том, что вскоре будет подписан меморандум о сотрудничестве с Министерством юстиции Украины, чтобы эффективно и по масштабам, и по содержанию выполнять факультативный протокол к Конвенции против пыток.

Во время встречи речь шла о дальнейшем сотрудничестве в решении проблем внутренне перемещенных лиц, в частности, о новом проекте «Внутреннее перемещение в Украине: разработка решений в соответствии со стандартами Совета Европы».

В рамках выполнения Плана действий Совета Европы для Украины Людмила Денисова и представители Совета Европы обсудили вопросы противодействия дискриминации, а также защиты персональных данных. Прежде всего, это привлечение сотрудников Секретариата Уполномоченного к участию в тренингах и учениях в рамках проекта, направленного на борьбу с киберпреступностью.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 21 (1065) от 22/05/18 Свежий номер

Земельное право

№ 21 (1065)
Государство и юристы

Вводный курс

Отрасли практики

По образу и пособию

Судебная практика

Разобрать на алименты

Тема номера:

Добычное дело

Архив голосованийVox Populi

Какую роль в процессе квалификационного оценивания судей должна играть общественность?

Ключевую

Совещательную

Косвенную

Никакую

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом