Сегодня 25 мая 2018 года, 11:11

На три года заблокирована популярная платежная система WebMoney

Украина применила санкции сроком на три года к электронной платежной системе WebMoney (ООО «Вебмани.Ру»). Об этом говорится в опубликованном приложении к Указу Президента Украины №126/2018 от 14 мая 2018 года об исполнении решения СНБО «О наложении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», передает «5 канал».

Указом предусмотрена блокировка активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Также запрещается выдача разрешений, лицензий Национального банка на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства, прекращается выдача разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничивается выдача наличных по платежными карточками, эмитированными резидентами иностранного государства; запрещается осуществление Национальным банком регистрации участника международной платежной системы, платежной организацией которой является резидент иностранного государства.

Интернет-провайдерам запрещается предоставление услуг по доступу к доменам, связанным с платежной системой.

Напомним: 2 мая 2018 года СНБО ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.

Санкции вводятся по инициативе Кабинета Министров, СБУ и Нацбанка на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму на выборах президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.