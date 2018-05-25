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Сегодня 25 мая 2018 года, 09:29

29 мая с.г. состоится круглый стол, посвященный перспективам формирования ГБР

Во вторник, 29 мая 2018 года, Центр политико-правовых реформ, StateWatch и Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека (Ассоциация УМСПЧ) проведут круглый стол «Государственное бюро расследований: перспективы формирования в 2018 году».

Эксперты предварительно проанализировали кандидатов на руководящие должности в Государственное бюро расследований (ГБР) и представят первые результаты.

Вопросы для дискуссии:

Где найти информацию о кандидатах на должности следователей в ГБР? Скрывают ли кандидаты состояние, уголовные и журналистские расследования против себя?

Каким образом полноценная работа Бюро в 2018 году зависит от Кабинета Министров Украины, Верховной Рады и внешней конкурсной комиссии при ГБР?

Что нужно изменить в законах, чтобы ГБР начало полноценно работать уже в этом году?

Приглашаем представителей гражданского общества и СМИ.

Место проведения: ИА «Укринформ», ул. Б. Хмельницкого, 8/16, г. Киев

Время: 29 мая 2018 года, 10.00 – 12.00.

Участники:

Антон Геращенко — народный депутат Украины;

Леонид Емец — народный депутат, член Научно-консультативного совета при ГБР;

Александр Банчук, Николай Хавронюк — члены правления Центра политико-правовых реформ, эксперты реанимационного пакета реформ;

Руслан Бирюков — советник директора ГБР, председатель конкурсной комиссии;

Александр Леменов — секретарь конкурсной комиссии в ГБР, эксперт реанимационного пакета реформ;

Владимир Петраковский — ведущий советник StateWatch, член Научно-консультативного совета при ГБР, эксперт реанимационного пакета реформ;

Петр Варышко — адвокат, член конкурсной комиссии;

Денис Монастырский — эксперт Украинского института будущего;

Евгений Крапивин — эксперт Ассоциации УМСПЧ и реанимационного пакета реформ;

Михаил Каменев — эксперт Ассоциации УМСПЧ.