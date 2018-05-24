Сегодня 24 мая 2018 года, 16:24

В рамках LHS Александр Шадрин рассказал слушателям о сделке со следствием

Партнер АО Barristers Александр Шадрин в рамках LHS выступил с докладом на тему «Нюансы сделки со следствием».

Сделка между прокурором и подозреваемым или обвиняемым о признании виновности предусмотрена пунктом 2 части 1 статьи 468 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Лектор обратил внимание на риски, которые могут возникнуть при заключении сделки со следствием. Так, суд может отказать в заключении такой сделки, если есть основания полагать, что присутствует коррупционный элемент и имеются другие подозрения, касающиеся нарушения права на справедливый суд.

Положительным моментом заключения сделки докладчик назвал экономию процессуального времени сторон производства.

Адвокат акцентировал внимание на необходимости тщательного изучения условий сделки. В частности, сторона сделки должна помнить об уголовной ответственности за невыполнение сделки. Необходимо четко осознавать, в течение какого периода вы должны исполнить свои обязательства в полном объеме.