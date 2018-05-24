Сегодня 24 мая 2018 года, 12:59

LHS: Вячеслав Краглевич рассказал слушателям о новых механизмах минимизации давления на бизнес

«Закон «Маски-шоу стоп» глазами адвоката. Что изменится с созданием НБФБ» — с такой темой доклада выступил партнер ЮФ EQUITY Вячеслав Краглевич в рамках LHS.

Свою лекцию адвокат начал с анализа Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования» (закон «Маски шоу-стоп).

«Поскольку обыск является самым «любимым» и пагубным средством давления правоохранительных органов на бизнес, новые законодательные новеллы крайне необходимы для защиты бизнеса от неправомерных действий со стороны правоохранительных органов», — подчеркнул адвокат.

Положительным изменением в законодательстве спикер считает полное автоматическое фиксирование процессуальных действий с помощью видеозаписывающих технических средств. «Если раньше было тяжело доказать неправомерность действий следователя, то с применением нового закона «откровенные» нарушения обнаружить будет проще», — отметил г-н Краглевич.

Докладчик обратил внимание слушателей и на практические моменты применения законодательных нововведений. Так, «если на видео не отображены сведенья, которые указаны в протоколе, то они считаются недопустимыми доказательства», — констатировал адвокат.

Лектор указал и на недостатки нового закона: не регламентирован порядок проведения следственных действий в режиме видеофиксации (в частности, вопросы, кто выступает в роли «оператора» и какие лица обязательно должны быть отображены на видео).

Следующая часть доклада была посвящена созданию Национального бюро финансовой безопасности.

Положительным предложением законодателей спикер считает подотчетность Бюро украинскому парламенту и Президенту Украины: «Это единственный приемлемый вариант, ведь механизм подотчетности НБФБ построен по аналогии с НАБУ с учетом ошибок, которые были допущены при формировании Антикоррупционного бюро».

Лектор акцентировал внимание и на возможных рисках: «Есть основания полагать, что НБФБ и НАБУ будут открывать уголовные производства относительно одних и тех же эпизодов, но с разной правовой квалификацией, что приведет к прямому конфликту между этими структурами».