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4 июня НБУ расскажет о влиянии коррупции на экономический рост

24 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

4 июня 2018 года в Национальном банке Украины состоится традиционный открытый исследовательский семинар. На этот раз Максим Иванина из Объединенного института Вены представит исследование на тему «Обновленный взгляд на коррупцию и экономический рост», подготовленное в соавторстве с Алексом Мурмурасом из Международного валютного фонда и Питером Рангазасом из Университета Индианы — Университета Пердью, Индианаполис. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Исследовательский семинар будет посвящен широко обсуждаемой и особенно важной для Украины теме — взаимосвязи между коррупцией и экономическим ростом. В частности, Максим Иванина расскажет о двух компенсирующих эффектах: почему страны с высоким уровнем коррупции развиваются в среднем медленнее в долгосрочной перспективе и почему такие страны при этом развиваются быстрее потенциального уровня в кратко- и среднесрочной перспективе.

Максим Иванина работает главным экономистом Объединенного института Вены. Он Ph.D. по экономике Университета Регенсбурга (Германия) и Университета штата Мичиган (США), преподает ряд курсов в Объединенном институте Вены и других учебных центрах, а также тесно сотрудничает с МВФ, Всемирным банком, Европейской комиссией и другими международными финансовыми институтами. Исследовательские интересы экономиста охватывают темы фискальной политики, развития, роста, коррупции, государственного управления, налогообложения, структурных реформ и др. Он публикации в таких рецензируемых изданиях, как Journal of International Development, Journal of Development Studies, Empirical Enquiry и др.

Рабочий язык семинара — английский.

Предварительно ознакомиться с исследованием можно по ссылке" target="_blank" title="">по ссылке.

Место проведения: г.Киев, ул. Институтская 9, центральный вход, к. 206.

Начало семинара в 14.00.

Условия участия размещены на сайте НБУ.

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