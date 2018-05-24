Сегодня 24 мая 2018 года, 18:06

Какой законодательный алгоритм введения института уголовных проступков парламентарии предложили в этот раз?

Прежде чем выделить из всего массива преступлений весомую часть правонарушений, по которым будет проводиться упрощенное досудебное расследование, законодатели очень долго примерялись. Причем за последние пять лет законодательные попытки подкрепить процессуальные нормы (положения главы 25 Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины, которые вводятся в действие одновременно со вступлением в силу закона об уголовных проступках) изменениями к материальному закону — Уголовному кодексу (УК) Украины даже сосчитать сложно.

В шаге от проступков народные депутаты оказались в преддверии пятой годовщины с момента вступления в силу нового УПК Украины. В ноябре-декабре прошлого года соответствующий законопроект (№ 7279) несколько раз выносился для обсуждения в сессионный зал Верховной Рады Украины, но решение по нему было принято только 18 января 2018-го: указанную законодательную инициативу и ее альтернативную версию (проект № ¬7279-1) было решено направить в профильное парламентское подразделение — Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности — на доработку. И спустя три месяца, 20 апреля с.г. представители профильного комитета презентовали доработанный законодательный сценарий введения института уголовных проступков — законопроект № 7279-1.

Если говорить об отличиях первоначального законодательного сценария (проекта № 7279) и его доработанной версии, то, сейчас, например, авторы законопроекта № 7279-д, сохраняя разделение уголовных правонарушений на уголовные проступки и преступления, для последних предлагают ввести новую классификацию: нетяжкие, тяжкие и особо тяжкие. Ранее преступления предлагалось дифференцировать на преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие, то есть из действующего концепта разделения исключалась только категория преступлений небольшой тяжести, которая, собственно, и трансформировалась в институт уголовных проступков. А предложенная в проекте № 7279-д градация преступлений не подразумевает автоматической трансформации преступлений небольшой тяжести в уголовные проступки, предусматривая две абсолютно разные категории уголовных правонарушений — проступки и нетяжкие преступления, которые отличаются мерой ответственности за их совершение. Так, уголовным проступком является предусмотренное УК Украины деяние (действие или бездействие), за совершение которого установлено основное наказание в виде штрафа в размере не более 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (не более 51 тыс. грн) или другое наказание, не связанное с лишением свободы. При этом нетяжким преступлением будет считаться предусмотренное УК деяние (действие или бездействие), за совершение которого установлено основное наказание в виде штрафа в размере не более 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (максимум 170 тыс. грн) или лишения свободы на срок не более пяти лет.

С учетом новой классификации уголовных правонарушений авторы доработанной законодательной инициативы предусматривают внесение изменений в действующий механизм исчисления сроков досудебного расследования — часть 1 статьи 219 УПК Украины, также предлагают существенно откорректировать положения главы 25 УПК Украины. Подробнее об этих изменениях читайте в материале «Задать жанру» в свежем номере «ЮП».