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Минфин объявляет новый конкурс по отбору зарплатных банков

24 мая 2018 года Источник:Finclub

Министерство финансов Украины объявило новый конкурс по отбору зарплатных банков. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова, передает Finclub.

«Уважаемые банкиры: обращаем внимание, что следующий конкурс в отношении уполномоченных банков для обслуживания выплат пенсий, пособий и зарплат госкомпаний будет проведен 10 июля. Это значит, что документы должны быть представлены в Минфин до 30 июня!», – написала она в Facebook.

Напомним, в начале мая Минфин отобрал 34 банка для обслуживания бюджетников и пенсионеров. Несмотря на то, что правила отбора были упрощены для банков, попасть в заветный список удалось не всем. Одни банки не рискнули пойти на конкурс, а другим отказали без указания причин. У тех, кто не прошел, есть шесть месяцев, чтобы устранить нарушения и попробовать свои силы вновь, уточняет Finclub.

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