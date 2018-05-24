Минфин объявляет новый конкурс по отбору зарплатных банков

Министерство финансов Украины объявило новый конкурс по отбору зарплатных банков. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова, передает Finclub.
«Уважаемые банкиры: обращаем внимание, что следующий конкурс в отношении уполномоченных банков для обслуживания выплат пенсий, пособий и зарплат госкомпаний будет проведен 10 июля. Это значит, что документы должны быть представлены в Минфин до 30 июня!», – написала она в Facebook.
Напомним, в начале мая Минфин отобрал 34 банка для обслуживания бюджетников и пенсионеров. Несмотря на то, что правила отбора были упрощены для банков, попасть в заветный список удалось не всем. Одни банки не рискнули пойти на конкурс, а другим отказали без указания причин. У тех, кто не прошел, есть шесть месяцев, чтобы устранить нарушения и попробовать свои силы вновь, уточняет Finclub.
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