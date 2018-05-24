Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 24 мая 2018 года, 18:06

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В киберполиции предостерегли о возможной вирусной атаке накануне финала Лиги Чемпионов

24 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Накануне финала Лиги Чемпионов Украина может снова стать жертвой массовой вирусной атаки. Об этом сообщил начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк, рассказывая о мерах, которые принимает киберполиции совместно с СБУ по ликвидации вируса массового поражения «VPNFilter». Такая информация обнародована на сайте МВД Украины.

По его словам, в настоящее время объединены возможности по криминалистического анализа вредоносного программного обеспечения, имеющиеся в Департаменте киберполиции Нацполиции и СБУ, уже задействованы для нейтрализации скрытой сетевой инфраструктуры злоумышленников. В то же время, без ликвидации уязвимостей конечного оборудования непосредственно его владельцами, невозможно предотвратить новые волны подобных кибератак.

«Сейчас мы делаем все, что в пределах нашей компетенции, чтобы обезопасить граждан и госсектор от возможных киберугроз. Не исключаю, что и на этот раз злоумышленники имели целью дестабилизировать ситуацию в стране с помощью вирусной атаки именно в период масштабных мероприятий в Украине», – отметил Сергей Демедюк.

Учитывая возможные риски, совместными усилиями СБУ и Национальной полиции были безотлагательно проинформировали потенциальных «жертв» атаки. Так, работники СБУ уведомили соответствующие объекты критической инфраструктуры и органы государственной власти (в том числе с использованием платформы MISP-UA). В свою очередь работники Департамента киберполиции Нацполиции помогать субъектам отечественного бизнеса и гражданам.

Известно об уязвимости следующих сетевых устройств:

- Linksys Devices: E1200, E2500, WRVS4400N;

- Mikrotik RouterOS Versions for Cloud Core Routers: 1016, 1036, 1072;

- Netgear Devices: DGN2200, R6400, R7000, R8000, WNR1000, WNR2000;

- QNAP Devices: TS251, TS439 Pro, Other QNAP NAS devices running QTS software;

- TP-Link Devices R600VPN.

На сайте МВД обнародованы рекомендации пользователям, призванные повысить уровень защиты. Они доступны по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 21 (1065) от 22/05/18 Свежий номер

Земельное право

№ 21 (1065)
Государство и юристы

Вводный курс

Отрасли практики

По образу и пособию

Судебная практика

Разобрать на алименты

Тема номера:

Добычное дело

Архив голосованийVox Populi

Какую роль в процессе квалификационного оценивания судей должна играть общественность?

Ключевую

Совещательную

Косвенную

Никакую

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом