В киберполиции предостерегли о возможной вирусной атаке накануне финала Лиги Чемпионов

Накануне финала Лиги Чемпионов Украина может снова стать жертвой массовой вирусной атаки. Об этом сообщил начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк, рассказывая о мерах, которые принимает киберполиции совместно с СБУ по ликвидации вируса массового поражения «VPNFilter». Такая информация обнародована на сайте МВД Украины.
По его словам, в настоящее время объединены возможности по криминалистического анализа вредоносного программного обеспечения, имеющиеся в Департаменте киберполиции Нацполиции и СБУ, уже задействованы для нейтрализации скрытой сетевой инфраструктуры злоумышленников. В то же время, без ликвидации уязвимостей конечного оборудования непосредственно его владельцами, невозможно предотвратить новые волны подобных кибератак.
«Сейчас мы делаем все, что в пределах нашей компетенции, чтобы обезопасить граждан и госсектор от возможных киберугроз. Не исключаю, что и на этот раз злоумышленники имели целью дестабилизировать ситуацию в стране с помощью вирусной атаки именно в период масштабных мероприятий в Украине», – отметил Сергей Демедюк.
Учитывая возможные риски, совместными усилиями СБУ и Национальной полиции были безотлагательно проинформировали потенциальных «жертв» атаки. Так, работники СБУ уведомили соответствующие объекты критической инфраструктуры и органы государственной власти (в том числе с использованием платформы MISP-UA). В свою очередь работники Департамента киберполиции Нацполиции помогать субъектам отечественного бизнеса и гражданам.
Известно об уязвимости следующих сетевых устройств:
- Linksys Devices: E1200, E2500, WRVS4400N;
- Mikrotik RouterOS Versions for Cloud Core Routers: 1016, 1036, 1072;
- Netgear Devices: DGN2200, R6400, R7000, R8000, WNR1000, WNR2000;
- QNAP Devices: TS251, TS439 Pro, Other QNAP NAS devices running QTS software;
- TP-Link Devices R600VPN.
На сайте МВД обнародованы рекомендации пользователям, призванные повысить уровень защиты. Они доступны по ссылке.
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