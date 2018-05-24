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Сегодня 24 мая 2018 года, 16:24

НБУ проиграл дело по поводу курорта «Буковель», но подаст кассационную жалобу

Национальный банк Украины проиграл экс-владельцам «ПриватБанка» в Киевском апелляционном хозяйственном суде и не сможет забрать у них курорт «Буковель».

Об этом FinClub сообщили в пресс-службе НБУ.

22 мая с.г. Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил жалобу НБУ и оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева от 21 февраля с.г. о расторжении ипотечных договоров между НБУ и ООО «Скорзонера».

«Национальный банк будет подавать кассационную жалобу», – сообщили в пресс-службе.

В феврале суд первой инстанции удовлетворил иск ООО «Скорзонера» к НБУ и разорвал шесть ипотечных договоров, заключенных между истцом и ответчиком в качестве обеспечения долговых обязательств «ПриватБанка» перед Нацбанком по кредитам рефинансирования.

Эти договоры были заключены между «Скорзонерой» и НБУ в октябре 2014 года.

Предметом ипотеки по договорам выступало принадлежащее истцу недвижимое имущество (земельные участки) по адресу Ивано-Франковская обл., г. Яремче, с. Поляница (где расположен горнолыжный курорт «Буковель»).

По данным Единого реестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных объединений, бенефициарами ООО «Скорзонера» являются экс-собственники ПриватБанка – Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. По данным системы YouControl, ООО «Скорзонера» является основателем туристического комплекса «Буковель».

Суд пришел к выводу, что НБУ мог списать задолженность по рефинансированию со счетов уже государственного «ПриватБанка», но не сделал этого.

В решение суда говорится, что в августе 2017 года Нацбанк потребовал от истца погасить задолженность «ПриватБанка» в размере 2,66 млрд грн в тридцатидневный срок.

Суд пришел к выводу, что НБУ мог списать задолженность по рефинансированию со счетов уже государственного «ПриватБанка», но не сделал этого.