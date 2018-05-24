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Суд запретил Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter (текст решения)

24 мая 2018 года Источник:Pravo.ru

Судья Наоми Бухвальд признала неконституционной блокировку отдельных пользователей Twitter президентом США, так как решила, что аккаунт Дональда Трампа является публичной площадкой. Об этом сообщается на Pravo.ru со ссылкой на СМИ и решение суда.

Такое решение было принято в Федеральном суде Манхэттена. Как рассказывает «РБК», приказа судьи отменить уже существующие блокировки в документе нет, а сам приказ призван изменить поведение ответчиков – Дональда Трампа и его директора по социальным сетям Дэна Скавино.

Иск был подан от семи истцов летом 2017 года, которые были заблокированы в твиттере Трампа. «Может ли публичное должностное лицо, в соответствии с первой поправкой, заблокировать гражданина в своей учетной записи Twitter из-за политических взглядов, которые гражданин выражает, и влияет ли на анализ ситуации тот факт, что этим публичным должностным лицом является президент Соединенных Штатов. Ответ на оба вопроса – нет», – указала судья. Отмечается, что Минюст США с заключением суда не согласился, однако решения об обжаловании пока не принял.

С текстом решения можно ознакомиться по ссылке.

Судьи считают, отмечается в решении, что они не должны решать вопрос о том, может ли быть вынесен судебный запрет в отношении президента. «Несмотря на то, что мы считаем совершенно неубедительным «перечисление ужасов» правительством в отношении судебного вмешательства в исполнительные дела в виде судебного запрета, направленного на то, чтобы президент соблюдал конституционные ограничения», – говорится в документе.

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