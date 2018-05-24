Суд запретил Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter (текст решения)

Судья Наоми Бухвальд признала неконституционной блокировку отдельных пользователей Twitter президентом США, так как решила, что аккаунт Дональда Трампа является публичной площадкой. Об этом сообщается на Pravo.ru со ссылкой на СМИ и решение суда.
Такое решение было принято в Федеральном суде Манхэттена. Как рассказывает «РБК», приказа судьи отменить уже существующие блокировки в документе нет, а сам приказ призван изменить поведение ответчиков – Дональда Трампа и его директора по социальным сетям Дэна Скавино.
Иск был подан от семи истцов летом 2017 года, которые были заблокированы в твиттере Трампа. «Может ли публичное должностное лицо, в соответствии с первой поправкой, заблокировать гражданина в своей учетной записи Twitter из-за политических взглядов, которые гражданин выражает, и влияет ли на анализ ситуации тот факт, что этим публичным должностным лицом является президент Соединенных Штатов. Ответ на оба вопроса – нет», – указала судья. Отмечается, что Минюст США с заключением суда не согласился, однако решения об обжаловании пока не принял.
С текстом решения можно ознакомиться по ссылке.
Судьи считают, отмечается в решении, что они не должны решать вопрос о том, может ли быть вынесен судебный запрет в отношении президента. «Несмотря на то, что мы считаем совершенно неубедительным «перечисление ужасов» правительством в отношении судебного вмешательства в исполнительные дела в виде судебного запрета, направленного на то, чтобы президент соблюдал конституционные ограничения», – говорится в документе.
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