Сегодня 24 мая 2018 года, 16:23

Минюст: бизнес сможет коммуницировать с госорганами с помощью смартфона

Министерство юстиции Украины продолжает работу над реализацией Закона Украины «Об электронных доверительных услугах». Директоратом стратегического планирования и европейской интеграции уже разрабатывается проектное предложение по реализации технической части закона. В частности, речь идет о получении технического оборудования и необходимого программного обеспечения. К сотрудничеству Минюст привлечет и международных экспертов, которые будут консультировать украинских специалистов. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает сайт министерства.

Закон направлен на реформирование национальной нормативной базы в сфере электронной цифровой подписи путем имплементации законодательства Европейского Союза, развития единого пространства доверия на основе системы электронных доверительных услуг.

Уже созданы аккредитованные центры сертификации ключей, которые намерены предоставлять квалифицированные электронные доверительные услуги. В случае, если электронная цифровая подпись и усиленный сертификат открытого ключа уже выданы, они будут использоваться до окончания срока их действия, но не позднее двух лет со дня вступления в силу Закона «Об электронных доверительных услугах», который начинает действовать с 7 ноября 2018 года.

«Закон означает, что каждый со своего мобильного телефона может зарегистрировать компанию, подписать любой договор, направить соответствующий запрос. Фактически вся активная деятельность малого и среднего бизнеса может происходить в коммуникации с государственными органами с помощью смартфона. Без кипы бумаг, без коррупционной составляющей. Это шаг вперед в направлении электронного управления и исключение бюрократии и коррупции из государственного аппарата», — добавил глава Минюста.

Сегодня получить электронную цифровую подпись можно в одном из 24 аккредитованных центров сертификации ключей, в настоящее время 9 млн физических лиц и представителей юридических лиц уже ее имеют.

В этом направлении также активно ведется работа над внедрением альтернативного метода электронной идентификации Mobile ID. Речь идет о функционировании систем аутентификации и электронной цифровой подписи с использованием телефона. Это позволит через смартфон заверять документы, получать государственные услуги без очередей и манипуляций. Соответствующие документы будут иметь такую же силу, как и бумажные с печатью и подписью.