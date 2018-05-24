Сегодня 24 мая 2018 года, 16:24

В России арестовали украинских рыбаков из Бердянска

В отношении украинских рыбаков, задержанных в Азовском море 10 мая 2018 года, Россия возбудила уголовные дела за браконьерство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, передает «УП».

«В отношении граждан Украины, задержанных 10 мая при незаконной добыче водных биологических ресурсов в акватории Азовского моря, возбуждены уголовные дела», — говорится в сообщении.

Дела возбуждены по части 1 статьи 258-1 «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», предусматривающей до двух лет лишения свободы, и части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемых международными договорами РФ, совершенные организованной группой», которая предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Отмечается, что суд арестовал рыбаков. Их должны были перевезти в ИВС в Краснодаре. Ранее в управлении ГСЧС Запорожской области сообщили, что 10 мая с.г. в акватории Азовского моря исчезли два рыбака из Бердянска.