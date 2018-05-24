Сегодня 24 мая 2018 года, 14:21

Честным людям субсидии автоматически переназначат — министр о верификации субсидий

Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала «112» объяснил логику изменений в системе предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг населению, передает сайт Кабинета Министров Украины.

По словам министра, практика предоставления субсидий населению показала злоупотребление этим механизмом со стороны тех людей, которые на самом деле не нуждаются в помощи и имеют значительный уровень реальных, однако не задекларированных доходов.

«Когда речь идет о 923 тыс. домохозяйств, в которых проживают полтора миллиона человек, которые декларируют нулевые доходы, то мы должны понимать, что среди них есть разные люди. Есть действительно те, кто не имеет доходов, а есть такие, кто декларирует отсутствие доходов, а затем покупает элитную недвижимость. Реальная ситуация, когда гражданин с нулевыми доходами с банковской карты покупает на 189 тыс. гривен гаджетов, а другой покупает за 730 тыс. гривен «Мерседес», — пояснил министр социальной политики.

Такие случаи фиксируются благодаря процессу верификации в сотрудничестве с Министерством финансов, и принимаются соответствующие решения в отношении желающих сэкономить деньги нечестным путем за счет налогоплательщиков.

«Для выявления злоупотреблений проводится верификация совместно с Министерством финансов, работают службы социальной защиты на местах. Вместе с тем честным людям не нужно волноваться, они получат автоматическое переназначение субсидий, и к ним вопросов никаких не возникнет. Мы ставим вопрос тем людям, которым действительно нужно ставить вопрос: если человек показывает нулевые доходы, то мы должны разобраться, правда это или нет, за счет чего этот человек живет. В любой цивилизованной европейской стране при обращении за социальной помощью поднимаются эти вопросы, и человек должен доказать правдивость этой информации», — заявил Андрей Рева.

Он также отметил, что проведенные изменения не являются глобальными, но они направлены исключительно на то, чтобы оказать адресную помощь. Вместе с тем о необходимости в этих изменениях говорят сами люди, которые в многочисленных обращениях в Министерство жаловались на несправедливость предоставления субсидий людям, которых они лично знают и которые в действительности не имеют права на получение помощи.

«Сейчас запускается реестр субсидиантов, в котором вы сможете ввести адрес и узнать, есть ли по этому адресу субсидия и каков ее размер. Вместе с тем никакие персональные данные людей не будут опубликованы», — анонсировал чиновник.