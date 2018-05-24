Сегодня 24 мая 2018 года, 14:21

Украинские компании создадут бизнес-ассоциацию в Эстонии

Компании из Украины, ведущие бизнес на территории Эстонии, объединятся в ассоциацию. Об этом сообщил управляющий партнер известной юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Михаил Ильяшев на официальном приеме украинских инвесторов и партнеров по случаю официального визита президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд в Украину 23 мая 2018 г.

По его словам, ассоциация объединит компании, основатели которых — украинские инвесторы, ведущие хозяйственную деятельность в Эстонии.

«Ассоциация будет предоставлять помощь украинскому бизнесу при выходе на эстонский рынок, — сказал Михаил Ильяшев. — Компании-учредители планируют провести учредительное собрание ассоциации перед началом осеннего бизнес-сезона».

Напомним, что граждане Украины зарегистрировали в Эстонии наибольшее число компаний в рамках «Электронного гражданства» (e-Residency) — эстонской правительственной программы для зарубежных онлайн-предпринимателей. С помощью эстонской цифровой ID-карты украинские бизнесмены основали уже более 450 компаний, опередив предпринимателей из Германии и Финляндии. Карточки электронного резидента в Эстонии получили более 4200 украинцев.

Юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры» основана в 1997 году и входит в число самых известных и наиболее авторитетных юридических консультантов Восточноевропейского региона. В офисах фирмы в Киеве, Харькове, Днепре, Симферополе, Москве и Таллинне работают более 120 человек. В Эстонии «Ильяшев и Партнеры» работает с 2016 года.