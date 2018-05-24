Сегодня 24 мая 2018 года, 14:21

САУ обсудит вопрос необходимости установления минимального размера оплаты услуг адвоката

22 мая с.г. состоялось заседание Рабочей группы по исследованию вопроса о необходимости установления и утверждения минимального размера оплаты услуг адвоката по предоставлению профессиональной правовой (юридической) помощи.

Итоги рабочей группы будут представлены на заседании Совета адвокатов Украины, которое состоится 1-2 июня 2018 года, сообщает сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Рабочая группа была создана решением САУ от 30 марта с.г. после рассмотрения обращения адвоката Ильи Солода о предоставлении разъяснения относительно средней стоимости одного часа, затрачиваемого адвокатом на оказание профессиональной правовой (юридической) помощи, а также стоимости услуг помощника адвоката в соотношении к размеру минимальной заработной платы.

Необходимость такого разъяснения мотивирована новыми положениями процессуального законодательства, где предусмотрено возмещение гонорара адвоката за счет судебных выплат. Так, часть 3 статьи 123 Хозяйственного процессуального кодекса относит к расходам, связанным с рассмотрением дела, расходы на профессиональную юридическую помощь. При этом Кодексом предусмотрено, что размер выплат на оплату услуг адвоката должен быть соразмерным со сложностью дела и выполненными адвокатом работами, затраченным временем, объемом услуг и ценой иска. При этом, если сложность дела и объем работ судом могут быть определены самостоятельно, то определение времени требует дополнительного доказывания. В то же время в некоторых случаях, отмечает автор обращения, определение времени и сложности дела для отдельной стороны не предусмотрено законодательством. Следовательно, суд может отказать в возмещении соответствующих судебных издержек.

Решение №30 от 30 марта 2018 года «О создании рабочей группы по исследованию вопроса о необходимости установления и утверждения минимального размера выплат на оплату услуг адвоката по предоставлению профессиональной правовой (юридической) помощи» доступно по ссылке. Как следует из решения, в рабочую группу вошли адвокаты Николай Бляшин, Лариса Величко, Людмила Гринь и Илья Солод.