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Как изменятся правила пользования Единым госреестром судебных решений?

19 апреля с.г. Высший совет правосудия (ВСП) реализовал одну из новых своих функций (предписания пункта 13 части 1 статьи 3 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», части 4 статьи 3 Закона Украины «О доступе к судебным решениям»), утвердив новый Порядок ведения Единого государственного реестра судебных решений (ЕГРСР), который уже вступил в силу, но будет введен в действие только нынешней осенью — с 1 октября 2018 года.

Главные новации содержатся в модернизированных правилах общего доступа для пользователей. Так, новый алгоритм предусматривает две категории пользователей — «авторизованные» и «неавторизованные». Для последних предоставление бесплатного круглосуточного доступа к образам информационных ресурсов ЕГРСР осуществляется через официальный веб-портал «Судебная власть Украины». Авторизованным пользователям (то есть лицам, получившим полномочия на доступ к информационным ресурсам реестра с помощью собственной электронной цифровой подписи) такой доступ предоставляется с помощью электронного кабинета. Как уточняется в порядке, со дня начала функционирования ЕСИТС сервис электронного кабинета начинает функционировать как сервис официальной электронной почты.

Для реализации права доступа к судебным решениям и особым мнениям судей, внесенным в реестр, неавторизованным пользователям предоставляются возможности поиска, просмотра, копирования и распечатки судебного решения или его части с соблюдением требований нового порядка. Авторизованным пользователям могут дополнительно предоставляться другие опции работы с информационными ресурсами реестра.

Полный доступ к информационным ресурсам реестра обеспечивается с помощью электронного кабинета исключительно для авторизованных пользователей. Как предписывают новые правила, разрешение на полный доступ предоставляется судьям, работникам аппаратов судов, в том числе для обеспечения выдачи копий судебных решений из реестра, членам и уполномоченным работникам секретариата ВСП, Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины, уполномоченным лицам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), ГСА Украины и ее территориальным органам, а также работникам администратора ЕГРСР. Для сравнения: сейчас круг субъектов, которым представляется карт-бланш в части доступа к реестру, значительно уже. Согласно действующему порядку, разрешение на полный доступ к судебным решениям предоставляется судьям, членам и уполномоченным работникам секретариата ВККС Украины, работникам аппарата судов, ГСА и ее территориальных управлений, НАБУ, администратора реестра с учетом служебных обязанностей указанных лиц путем аутентификации пользователя. О других нюансах нового порядка ведения ЕГРСР читайте в материале «Вводный курс» в №21 «ЮП».