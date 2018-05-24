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Сегодня 24 мая 2018 года, 12:59

ВСП: двое судей отстранены от осуществления правосудия

Двое судей судов отстранены от правосудия. Об этом 23 мая с.г. сообщил сайт Высшего совета правосудия.

На основании решения, принятого Третьей дисциплинарной палатой ВСП, судья Брянковского городского суда Луганской области Лариса Мигунова отстранена от правосудия. Кроме того, отстранен судья Днепропетровского окружного административного суда Денис Власенко.

Отмечается, что в случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи, судья временно отстраняется от правосудия до принятия решения о его увольнении.

Срок действия отстранения судей от правосудия — до принятия ВСП решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.