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LHS: Александр Мартыненко раскрыл специфику дел о трансграничном страховом мошенничестве

23 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

В рамках Legal Hight School выступил Александр Мартыненко, старший партнер CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang. Тема его лекции — «Case Study. Трансграничное страховое мошенничество».

«После налогов второй отраслью, которая страдает от мошенничества, является сфера страхования», — подчеркнул актуальность проблемы докладчик.

Лектор начал выступление с теоретических и исторических аспектов отношений в сфере страхования и обратил внимание на современные особенности. «В основе страхования лежит концепция азартных игр», — отметил он.

По словам г-на Мартыненко, роль юристов в сфере страхования весьма специфическая: Приходится не заниматься вопросами права, но и исполнять другие роли (например, оценивать экономические риски). Юристы играют нетривиальную роль, подытожил спикер.

Разрыв между юрисдикциями можно назвать феноменом. Нередко отношения в этой сфере возникают при страховании грузов.

В ходе изучения кейсов были подробно рассмотрены вопросы, связанные с установлением различных фактов (например, факта смерти в договорах о страховании жизни). Иногда компаниям приходится проводить внутренние расследования. При этом г-н Мартыненко уточнил, что правовой базы для осуществления таких расследований нет, однако, по его мнению, выполненная работа соответствовала роли юристов по защите клиента.

Отдельно в ходе лекции слушатели узнали о кейсе, связанном с договором перестрахования, где была установлена недостоверность документа с требованием провести страховую выплату. Практика подачи безосновательных исков к страховым компаниям достаточно распространена. Как правило, в таких исках указываются относительно небольшие суммы с расчетом на то, что компании согласятся их выплатить, не проверяя фактов.

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