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Сегодня 24 мая 2018 года, 12:59

Украинский журналист осужден в Беларуси за шпионаж

Верховный суд Беларуси приговорил украинского журналиста Павла Шаройко к восьми годам лишения свободы, обвинив в шпионаже.

Об этом журналистам перед началом форума «Минского диалога» сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, передает «УП» со ссылкой на белорусское издание TUT.BY.

«Сейчас Шаройко находится в СИЗО КГБ. На днях его посещал украинский консул, на условия содержания осужденный не жалуется», — рассказал посол.

Он добавил, что с г-ном Шаройко также виделась его жена.

17 ноября 2017 года стало известно, что в Беларуси по подозрению в шпионаже задержали журналиста «Украинского радио» Павла Шаройко.

27 ноября с.г. Шаройко предъявлено обвинение по статье «Шпионаж».