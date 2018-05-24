Украинский журналист осужден в Беларуси за шпионаж

Верховный суд Беларуси приговорил украинского журналиста Павла Шаройко к восьми годам лишения свободы, обвинив в шпионаже.
Об этом журналистам перед началом форума «Минского диалога» сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, передает «УП» со ссылкой на белорусское издание TUT.BY.
«Сейчас Шаройко находится в СИЗО КГБ. На днях его посещал украинский консул, на условия содержания осужденный не жалуется», — рассказал посол.
Он добавил, что с г-ном Шаройко также виделась его жена.
17 ноября 2017 года стало известно, что в Беларуси по подозрению в шпионаже задержали журналиста «Украинского радио» Павла Шаройко.
27 ноября с.г. Шаройко предъявлено обвинение по статье «Шпионаж».
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