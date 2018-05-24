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Сегодня 24 мая 2018 года, 11:16

В США родители с помощью суда пытаются выселить 30-летнего сына

В США родители 30-летнего мужчины прибегли к решительным шагам, чтобы заставить своего сына съехать от них, подав заявление в суд. Об этом сообщает Украинская служба ВВС, передает издание «Українські новини».

Согласно документам, представленным в суде, Майкл Ротондо не платит арендную плату, не помогает в делах и даже отказался от родительских денег, чтобы уехать.

Кристина и Марк Ротондо говорят, что их сын отказывается выезжать, несмотря на наличие уже пяти писем о выселении. Майкл в ответ утверждает, что не был проинформирован законно о выселении.

Г-н и г-жа Ротондо подали заявление в Верховный суд округа Онондага вблизи Сиракузы (штат Нью-Йорк) 7 мая 2018 года после месяцев безуспешных призывов к своему сыну уехать.

Адвокат Антони Адоранте рассказал Syracuse.com, что пара не знает, как еще можно выселить своего взрослого сына из их дома.

«Мы решили, что ты должен немедленно покинуть этот дом», — говорится в первом письме.

Когда Майкл проигнорировал это письмо, его родители с помощью своего адвоката написали соответствующее уведомление о выселении.

«Согласно этому документу вы выселяетесь, — говорится в сообщении 13 февраля, которое было подписано г-жой Ротондо. — Если вы не уедете до 15 марта 2018 года, будут применены все юридические процедуры».

Затем пара предложила сыну 1100 долларов, чтобы тот выселился.

В апреле г-н Ротондо пошел в местный городской суд, чтобы увидеть, сможет ли он выселить своего сына.

Но ему сказали, что поскольку Майкл является членом семьи, то им нужен судья Верховного суда.

По информации WABC News, Майкл назвал родительский иск «репрессивным» и попросил суд отклонить его.

Слушания по делу семьи Ротондо в Верховном суде состоятся через несколько недель, до 31-го дня рождения Майкла.