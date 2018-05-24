Сегодня 24 мая 2018 года, 11:16

Механизмы формирования покупной цены в M&A-сделках от Татьяны Довгань (CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang)

Татьяна Довгань, координатор практики корпоративного права/M&A CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, рассказала слушателям Школы корпоративного права и M&A Legal High School о двух наиболее распространенных механизмах формирования покупной цены в M&A-сделках: по принципу корректировки (completion accounts) или фиксации цены (locked box).

Лектор объяснила, что при осуществлении транcакции с применением механизма completion accounts стороны договариваются о цене, которая подлежит корректировке после завершения сделки, но на дату передачи права собственности на приобретаемый актив. В то же время при использовании механизма locked box покупная цена фиксируется в договоре купли-продажи и не подлежит дальнейшей корректировке. Татьяна Довгань обратила внимание на основную разницу между этими двумя механизмами, а именно — на момент перехода экономического риска и выгод от продавца к покупателю, таким моментом является дата завершения сделки (для completion accounts-трансакций) или дата составления (последней) финансовой отчетности, на основании которой определялась покупная цена (для locked box-трансакций).

Лектор объяснила, что каждый механизм имеет определенные плюсы и минусы для сторон. При использовании completion accounts покупатель получает выгоду в том, что имеет возможность проверить покупную цену после заключения сделки и быть уверенным в том, что он платит реальную стоимость бизнеса на дату завершения. Для продавца использование этого механизма поможет ускорить ход сделки, поскольку покупатель обычно проводит менее глубокую финансовую проверку компании, чем в случае с locked box-трансакцией.

Среди минусов completion accounts — общее усложнение трансакции (и, соответственно, увеличение трансакционных издержек сторон) за счет необходимости прописывать и согласовывать довольно сложный механизм корректировки покупной цены, задержка в определении конечного размера цены и вероятность возникновения споров между сторонами относительно определенного размера покупной цены.

По мнению Татьяны Довгань, сделки с использованием locked box, как правило, более простые, поскольку покупная цена определяется сторонами в договоре купли-продажи, следовательно, нет необходимости прописывать сложный механизм ее корректировки. Также этот метод формирования покупной цены предоставляет сторонам уверенность относительно ее размера еще на ранних этапах сделки. В то же время лектор обратила внимание слушателей на необходимость включения в договор купли-продажи положений, ограничивающих возможность продавца вывести капитал из компании до даты завершения (leakage provisions), а также исключений из этих ограничений (permitted leakage), позволяющих продавцу продолжать вести обычную хозяйственную деятельность до завершения сделки.

В завершение Татьяна Довгань отметила, что окончательный выбор механизма формирования покупной цены в M&A-сделках зависит от многих факторов, в том числе и от переговорной позиции сторон, рыночных условий, финансового состояния приобретаемой компании, стоимости сделки и необходимости ее скорейшего подписания/завершения (или отсутствия такой необходимости).