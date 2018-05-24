Сегодня 24 мая 2018 года, 11:16

Объявлен конкурс на лучший эскиз нагрудного знака судьи

Совет судей Украины разместил на своем сайте объявление о конкурсе на лучший эскиз нагрудного знака судьи на мантию и эскиз эмблемы Совета судей Украины. Новые нагрудной знак судьи и логотип Совета судей Украины должны символизировать изменения, которые произошли в судебной власти Украины, и способствовать созданию нового визуального положительного имиджа органа судейского самоуправления.

К участию в конкурсе приглашаются представители творческих профессий, организаций и учреждений, отдельные художники, которые работают в сфере создания символов и логотипов, а также те, кто видит в себе подобный талант.

Образцы работ просим присылать до 10 июня на электронный адрес: pressoffice@court.gov.ua

Итоги результатов конкурса и фамилии победителей будут обнародованы во время одного из следующих заседаний Совета судей Украины.