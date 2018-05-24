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Сегодня 24 мая 2018 года, 09:33

Анализ европейских M&A-сделок в 2017 году от Грэма Конлона, управляющего партнера МЮФ CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang

Грэм Конлон, управляющий партнер МЮФ CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, рассказал слушателям Школы корпоративного права и M&A Legal High School об основных трендах европейских M&A-сделок в 2017 году, а также об основах процесса оценки бизнеса в контексте M&A-сделок.

В частности, Грэм Конлон представил результаты анализа, проведенного МЮФ CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang на основе собственного уникального опыта, и статистические данные по применению таких инструментов в европейских M&A-сделках, как:

— формирование покупной цены по принципу корректировки (purchase price adjustment) или по принципу фиксирования (locked box);

— включение положений earn-out в документы трансакции, что дает возможность продавцам получить часть покупной цены после передачи права собственности на акции в случае увеличения прибылей целевой компании;

— ограничение ответственности продавцов за нарушение условий договора купли-продажи за счет использования механизмов общего ограничения ответственности (liability caps); установление минимального размера претензии (de minimis), а также установление минимального размера пакета претензий, только при наличии которого покупатель имеет возможность предъявить иск о возмещении с продавцом (так называемый принцип корзины /basket);

— страхование ответственности продавца за нарушение гарантий и гарантий возмещения убытков (warranty and indemnity insurance);

— обеспечение ответственности продавца за нарушение гарантий (security for warranty claims), например, в виде содержания части покупной цены, получение банковской гарантии или использования эскроу-механизма;

— включение положений о значительном негативном влиянии (material adverse change) в документы трансакции, что дает возможность покупателям не приобретать акции в случае наступления событий, имеющих значительное негативное влияние на трансакцию;

— использование международного арбитража в качестве предпочтительного способа разрешения споров в сфере M&A-сделок.

Кроме того, Грэм Конлон поделился своим практическим опытом в сфере оценки бизнеса, полученным в результате многолетней практической деятельности и обучения в Лондонской школе бизнеса. В частности, спикер объяснил основные концепции процесса оценки бизнеса (например, present value, enterprise value), основные методологические подходы к процессу оценки бизнеса (метод чистых активов/net assets method, discounted cash flow method, multiples approach), а также предоставил практические советы по вопросам, сопровождающим процесс оценки любого бизнеса в рамках M&A-сделки.