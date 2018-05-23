Сегодня 23 мая 2018 года, 19:53

Советы по выстраиванию тактики защиты при обвинениях в финансировании терроризма озвучил на LHS Евгений Солодко

C лекцией в рамках Legal High School выступил управляющий партнер АО «Солодко и Партнеры» Евгений Солодко. Тема его доклада — тактика защиты при обвинениях в легализации средств и финансировании терроризма.

Профильный закон говорит о необходимости признания организации террористической. Как заявил адвокат, сопровождая дела по подобным статьям, он подает запросы в компетентные органы. Вопрос сводился к следующему: каким законом организации «ЛНР» и «ДНР» признаны террористическими? Такие запросы были направлены правительству, СБУ и МВД. «Все ответили: не принимали такого решения, не признавали», — отметил адвокат. Тогда возникает вопрос: насколько правомерно употреблять в тексте подозрения и обвинительного акта такие понятия?

Более того, есть масса примеров из судебной практики, когда оправдывали людей, обвиняемых в содействии и финансировании террористических организаций. Суды указывали примерно следующее: нет ни единого нормативно-правового акта в законодательстве Украины, который бы признавал данные организации террористическими. Но позиция правоохранителей выглядит следующим образом: организация признается террористической судом. Таким образом, есть две противоположные позиции. «Это спорные дефиниции. Я обращаю ваше внимание, чтобы вы учитывали это при выстраивании правовой позиции», — обратился докладчик к слушателям.

Евгений Солодко подчеркнул, что опускает вопрос совершения умышленных действий, направленных на создание террористических организаций и способствование им. Для этих целей существуют негласные следственно-розыскные действия, подчеркнул он. В то же время нередки случаи, когда уголовные статьи используются против добропорядочного бизнеса. В частности, это может быть ситуация, когда компания перерегистрируется с оккупированной территории на подконтрольную правительству Украины. При этом производственные мощности остаются на оккупированной территории. Правоохранители используют факты посещения представителями непризнанных республик соответствующих предприятий компании, и это якобы свидетельствует о взаимодействии с террористами. «Силовики говорят: вы легализовались тут, чтобы скрыть свою деятельность там», — описал примерную аргументацию адвокат.

В таких случаях адвокаты собирают документы, подтверждающие, что одно предприятие истинное, а другое — фирма-клон, зарегистрированная по законодательству РФ или непризнанных республик. Он привел примеры, когда даже прокуроры соглашались с доводами адвоката и не разделяли позиции СБУ.

Как отметил Евгений Солодко, обвинение, во-первых, должно доказать, что «ЛНР» и «ДНР» являются террористическими организациями, а, во-вторых — доказать умысел.

Хуже выглядит ситуация, когда конечный бенефициар находится в Украине, но его связывают с предприятием, которое не перерегистрировалось и уплачивает налоги в бюджет «республик». Как выстроить защиту? Нужно установить, когда клиент был на оккупированной территории, далее необходимо определить, когда территория перестала быть подконтрольной Украине. Также необходимо изучить взгляды и деятельность клиента: можно аргументировать тем, что лицо не может интегрироваться в местную политику. Можно доказывать, что подконтрольный лицу директор не назначался бенефициаром либо же остался на той территории из-за больных близких и т.д. Самый главный вопрос — вопрос умысла.

«Просто говорить «нет» не получится», — резюмировал адвокат и призвал к выстраиванию активной позиции.