Сегодня 23 мая 2018 года, 16:28

LHS: представитель киберполиции Ю.Полтенко рассказал о трудностях при расследовании случаев интернет-мошенничества

С лекцией «Практические аспекты привлечения к уголовной ответственности за мошенничества в сети интернет» в рамках Legal High School выступил Юрий Полтенко, заместитель начальника отдела противодействия преступлениям в сфере электронной коммерции Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

В случае совершения мошенничества в интернете, как правило, полицейские открывают производство по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Хотя мошенничество, совершенное с помощью ЭВМ, должно квалифицироваться по части 3 статьи 190 УК, отметил лектор. Самым распространенным способом совершения преступления является продажа несуществующего товара с использованием популярных интернет-аукционов.

Спикер констатировал низкий уровень знаний о документировании мошенничества, совершаемого в сети интернет, хотя киберполицией были разработаны методические рекомендации для проведения эффективного досудебного расследования.

Проблема связана и с тем, что производства находятся в разных территориальных органах расследования. Постоянно возникают трудности с подследственностью, что требует реагирования вышестоящего прокурора. Есть проблема с определением места совершения преступления. Г-н Полтенко уточнил, что, как правило, учитывается место подачи заявления. Киберполиция работает над тем, чтобы материалы регистрировались. Преступление считается завершенным с момента снятия средств.

Также представитель киберполиции рассказал о технических и программных средствах, позволяющих расследовать преступления. Crime check online — это один из модулей межотраслевой системы противодействия мошенничеству в сфере платежей и кредитования exchange online. Систему используют 53 организации частного сектора в четырех странах, к ней подключены 114 сотрудников киберполиции из 24 областей Украины.