Сегодня 23 мая 2018 года, 16:28

Лектор LHS Александр Лысак рассказал об эффективной защите по делам о мошенничестве

В рамках сегодняшнего блока «White collar crime» Школы уголовной практики лекцию для слушателей Legal High School провел партнер ЮК EQUITY Александр Лысак. Он рассказал о тактике судебной защиты при инкриминировании статьи 190 Уголовного кодекса (УК) Украины.

Как отмечалось, особенность предмета мошенничества состоит в том, что им может быть как чужое имущество, так и право на такое имущество. Последнее может быть закреплено в различных документах (например, ценных бумагах, долговых обязательствах и т.д.). Способами совершения мошенничества являются обман и злоупотребление доверием. По способу совершения мошенничество имеет большое сходство с причинением имущественного ущерба посредством обмана или злоупотребления доверием, ответственность за которое предусмотрена статьей 192 УК Украины. При этом, как подчеркнул Александр Лысак, не образует состава мошенничества использование поддельных документов не с целью завладения имуществом или правом на него, а для достижения другой цели. Такие действия могут рассматривать как подделка документов и квалифицироваться, скажем, по статьям 358 или 366 УК Украины. Если же лицо, подозреваемое/обвиняемое в мошенничестве с целью обмана или злоупотребления доверием, совершает другое преступление, практика идет по пути квалификации его действий по соответствующей части статьи 190 УК Украины и по статье, предусматривающей ответственность за это преступление.

Проанализировав конкретный практический кейс защиты клиента по «делу о мошенничестве» Александр Лысак дал слушателям Legal High School конкретные практические советы. В частности, он рекомендовал юристам при выборе тактики защиты в такой категории дел всегда опираться на практику — применять только те инструменты, которые уже доказали свою эффективность. При этом, по мнению спикера, очень важно помнить о том, что уголовный процесс, в отличие от других процессов (например, хозяйственного или административного), основывается исключительно на законе — нормах уголовного и уголовного процессуального законодательства, а не на каких-то внутренних инструкциях/рекомендациях органов досудебного расследования или «силовых» ведомств, поэтому нет смысла апеллировать к таким документам в суде.